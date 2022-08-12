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影／台南警透天厝查獲57株大麻、4公斤大麻葉 鄰居喊「么壽」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市歸仁警分局10日循線在新市大社一透天厝2樓加蓋溫室內，查獲57株大麻活株及其剪下近4公斤的大麻葉，當場逮捕27歲陳姓男子及其26歲曾姓友人，陳供稱自網路進口大麻籽自學種植，員警逐一搬運大麻盆栽，街坊鄰居首次看到大麻驚呼「么壽，這嚨是大麻毒品喔？」

警方調查，日前獲報陳男疑似在租屋處2樓加蓋的鐵皮屋內，與友人曾男共同搭設種植大麻設備，經檢方指揮，持搜索票入內搜索，當場查獲陳、曾兩男及大麻等物證。

陳男供稱，自網路購買大麻種籽進口栽培，也從網路上自學大麻栽培技術，約經2個月的栽培，才開始收成，就被查獲。警方及時查獲，現場查扣57株大麻活株及其剪下近4公斤的大麻葉。

據悉，屋主表示不清楚租戶在裡頭做什麼？也沒看過大麻，直到員警找上門，這才得知租戶竟在此栽培大麻。當大批員警到場查扣大麻活株及大麻葉，逐一搬出大麻活株，街坊鄰居得知這是大麻，驚呼「么壽！這嚨是大麻毒品喔」，「統統要載回警局」，鄰居說，只聽過大麻，但從沒看過大麻活株，原來長這副模樣。

歸仁警分局將陳、曾2嫌依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，惟兩人證詞對其來源及是否流入市面等關鍵，避重就輕，經檢方聲押獲准。

陳男供稱，自網路購買大麻種籽進口栽培，也從網路上自學大麻栽培技術。記者邵心杰／翻攝
陳男供稱，自網路購買大麻種籽進口栽培，也從網路上自學大麻栽培技術。記者邵心杰／翻攝
陳男自稱，從網路上自學大麻栽培技術，約經2個月的栽培，才開始收成，警方查扣相關設備。記者邵心杰／翻攝
陳男自稱，從網路上自學大麻栽培技術，約經2個月的栽培，才開始收成，警方查扣相關設備。記者邵心杰／翻攝
歸仁警分局循線在新市區大社里一透天厝2樓加蓋溫室內，查獲57株大麻活株及其剪下近4公斤的大麻葉。記者邵心杰／翻攝
歸仁警分局循線在新市區大社里一透天厝2樓加蓋溫室內，查獲57株大麻活株及其剪下近4公斤的大麻葉。記者邵心杰／翻攝

大麻 毒品 台南

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