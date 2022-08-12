帶空氣槍彈匣搭捷運未收妥遭檢舉 警逮人送辦

18歲李姓男子日前帶空氣手槍及彈匣搭捷運，彈匣未收妥，民眾直擊報警，捷警隊調監視器畫面，循線帶回李男偵辦，空氣槍經送驗不具殺傷力，警詢後依違反社維法送辦。

台北市警察局捷運警察隊今天召開記者會，刑事組長宋俊良說，7月8日接獲搭捷運文湖線的旅客報案，疑看到有人帶類似彈匣的物品搭車，獲報後，依報案人提供資訊，掌握衣著特徵，循線調車廂及車站監視器畫面。

警方表示，事後發現18歲李姓男子涉案，循線把人帶回偵訊，並在住家內查扣一把仿冒克拉克的空氣手槍及彈匣，經調查，李男案發當天是要前往新北市某射擊俱樂場，才會帶空氣槍及彈匣搭捷運。

警方說，李姓男子搭捷運時，把彈匣掛腰際，期間不斷喬動彈匣，被其他乘客發現報警，至於空氣槍則放在後背包，空氣槍經送驗後發現不具殺傷力。

警詢後依違反社會秩序維護法第65條，把李姓男子函送台北市內湖警分局續辦，警方依法函送法院裁罰李男。

捷運警察隊指出，捷運是重要交通運輸工具，搭乘人數眾多，稍有騷動可能引恐慌，像4月中旬，一名廚師搭車露出工作使用日式主廚刀，旅客發現舉報，循線逮人後，依違反社維法函送，經法院簡易庭裁罰新台幣1000元。

警方呼籲，如因特殊需求帶各式刀具、剪刀、尖銳物品或玩具槍等搭捷運，應先告知站務人員徵得同意及妥適包裝，避免不必要驚擾，搭捷運時發現其他乘客疑帶危險物品，可立即告知站務員或打110，勿與對方發生衝突，以免危及自身安全。