聽新聞
test
0:00 / 0:00

胃食道逆流要靠吸大麻治療？瞎扯供己施用求輕判被打臉

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

大麻示意圖。圖／報系資料照
大麻示意圖。圖／報系資料照
台中魏姓男子連續2度被查獲在家栽種大麻，落網辯稱是為了治療「胃食道逆流」才種植，魏請求依毒品罪修法後「供己施用」情節求輕判，但法院以他短時間連續犯，後案還起獲1420顆大麻種子，顯非單純供己施用目的，但考量種出活株僅4株，仍依情堪憫恕減刑後判他2年8月，可上訴。

檢警調查，魏男去年3月起在台中住家準備燈具、空氣清淨機、風扇及相關設備，將來源不明的大麻種子放入土壤發芽栽種，期間也會控制濕溫度並加以照明以待開花收成，同年5月又在某電子遊藝場以8000元買了一包乾燥大麻花。

台中警方因掌握情資，去年5月20日持搜索票到魏男家，當場查扣5株活體大麻，以及相關澆水、照明，栽種土壤及肥料等設備，魏男落網也均坦承不諱。

由於毒品危害防制條例第12條2項意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，可處5年以上徒刑，後來經修法增列第3項規定「因供自己施用，且情節輕微，處1年以上7年以下徒刑」。魏男的辯護人說，魏應符合同法第12條第3項供己施用且情節輕微，請求依該條論處。

但法院審酌，魏男及辯護人都主張他是因「胃食道逆流」疾病才種大麻供己施用，但經查魏2021年5月20日被查獲栽種大麻，又在2022年1月4日於相同住處再被查獲種大麻，除了1棵活株竟還有1420顆種子，並辯稱種植是純粹好奇。

法院認為，魏辯稱種大麻是為治療胃食道逆流，但相對尋求正規醫療，何必花費如此巨額成本，其辯詞已相當可疑，且他又短時間內接連2次被查獲種大麻，並改口辯稱是純粹好奇、買來種草莓，供詞反覆，難認他是真的「供自己施用」，不採信其辯詞。

但法院考量，魏去年被查獲僅栽種5株大麻，情節相對輕微，若處最低5年以上徒刑，有情輕法重情況，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，依犯意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，處有期徒刑2年8月，另依持有第2級毒品罪判3月。

大麻 毒品 胃食道逆流

延伸閱讀

獨／台中市議員冉齡軒貪汙案 法院開庭首傳9名被告全認罪求輕判

影／今年最大場緝毒行動 中警跨18縣市掃毒抓106人

二寶爸上網約少女出遊變硬上 瞎扯你情我願遭判8年

天母租屋處土耕大麻 警破毒窟扣48活植株

相關新聞

要找出柬埔寨潛在被害人 警方家戶查訪赴柬未歸民眾

台灣國人遭詐騙集團騙到柬埔寨從事不法活動，下機被囚禁後，承受被毆打、失去自由、性侵甚至割售器官的危險，行政院昨天成立政院...

影／三峽警破「行動毒品分裝廠」 起獲1109包毒咖啡

新北市三峽區陳姓男子，把桃園租處當成「行動毒品分裝廠」，於桃園夜店、景店販賣毒咖啡包，今年2月三峽警方獲報，組成專案小組...

黑道幫派藏匿宜蘭深山製毒 檢警破獲起出22噸k他命原料

黑道幫派潛入宜蘭南澳鄉偏僻山區的廢棄民宅打造製毒工廠，刑事局獲報後與台北市警局等單位成立專案小組，報請宜蘭地檢署指揮偵辦...

製毒工廠藏身南澳深山 刑事局攻堅起獲22噸製毒原料

刑事局偵三大隊第三隊接獲線報，有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，警方為免毒品流入社會，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約2...

影／台南警透天厝查獲57株大麻、4公斤大麻葉 鄰居喊「么壽」

台南市歸仁警分局10日循線在新市大社一透天厝2樓加蓋溫室內，查獲57株大麻活株及其剪下近4公斤的大麻葉，當場逮捕27歲陳...

胃食道逆流要靠吸大麻治療？瞎扯供己施用求輕判被打臉

台中魏姓男子連續2度被查獲在家栽種大麻，落網辯稱是為了治療「胃食道逆流」才種植，魏請求依毒品罪修法後「供己施用」情節求輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。