胃食道逆流要靠吸大麻治療？瞎扯供己施用求輕判被打臉

大麻示意圖。圖／報系資料照 台中魏姓男子連續2度被查獲在家栽種大麻，落網辯稱是為了治療「胃食道逆流」才種植，魏請求依毒品罪修法後「供己施用」情節求輕判，但法院以他短時間連續犯，後案還起獲1420顆大麻種子，顯非單純供己施用目的，但考量種出活株僅4株，仍依情堪憫恕減刑後判他2年8月，可上訴。

檢警調查，魏男去年3月起在台中住家準備燈具、空氣清淨機、風扇及相關設備，將來源不明的大麻種子放入土壤發芽栽種，期間也會控制濕溫度並加以照明以待開花收成，同年5月又在某電子遊藝場以8000元買了一包乾燥大麻花。

台中警方因掌握情資，去年5月20日持搜索票到魏男家，當場查扣5株活體大麻，以及相關澆水、照明，栽種土壤及肥料等設備，魏男落網也均坦承不諱。

由於毒品危害防制條例第12條2項意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，可處5年以上徒刑，後來經修法增列第3項規定「因供自己施用，且情節輕微，處1年以上7年以下徒刑」。魏男的辯護人說，魏應符合同法第12條第3項供己施用且情節輕微，請求依該條論處。

但法院審酌，魏男及辯護人都主張他是因「胃食道逆流」疾病才種大麻供己施用，但經查魏2021年5月20日被查獲栽種大麻，又在2022年1月4日於相同住處再被查獲種大麻，除了1棵活株竟還有1420顆種子，並辯稱種植是純粹好奇。

法院認為，魏辯稱種大麻是為治療胃食道逆流，但相對尋求正規醫療，何必花費如此巨額成本，其辯詞已相當可疑，且他又短時間內接連2次被查獲種大麻，並改口辯稱是純粹好奇、買來種草莓，供詞反覆，難認他是真的「供自己施用」，不採信其辯詞。

但法院考量，魏去年被查獲僅栽種5株大麻，情節相對輕微，若處最低5年以上徒刑，有情輕法重情況，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，依犯意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，處有期徒刑2年8月，另依持有第2級毒品罪判3月。