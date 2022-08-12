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恐怖！台中女地下室睡午覺 遊民光溜溜闖入硬上還痛毆

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

黃姓遊民性侵女子，法院依加重強制性交罪判他7年6月。示意圖／ingimage
黃姓遊民性侵女子，法院依加重強制性交罪判他7年6月。示意圖／ingimage
台中黃姓遊民竊盜案出獄沒多久又隨機闖入民宅，因發現1名女子正在地下室睡覺，竟起色心先脫光衣服走到她身旁，還強壓扯掉內褲指侵，對方奮力反抗扭打10分鐘，後黃事跡敗露逃到高雄，警方在一處公園女廁逮到人，法院以他侵害女子身心，依加重強制性交罪判他7年6月，可上訴。

檢警調查，黃男因竊盜案2020年11年才剛假釋出監，2021年8月13日中午12點多路過1處民宅，未經同意就闖入發現1名女子正在地下室夾層內睡覺，竟脫掉自己上衣、褲子，只剩下1條內褲朝對方走過去，女子見狀驚醒隨即遭黃壓制。

女子嚇到尖叫奮力反抗，但仍遭黃痛毆、拉扯內褲，期間更慘遭黃男指侵，2人扭打將近10分鐘，女子假裝要上廁所趁隙逃離向樓上油漆工求救，黃這才自行從後門逃跑。

轄區警方獲報到場採證，在案發地採集到黃男指紋、鞋印，並循線發現他已經搭車南下，隔天持拘票到高雄岡山1處公園女廁抓到人。

黃落網在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，與被害女子證詞大致相符，並有監視器畫面、相關鑑定報告佐證。

法院審酌，黃男平時以遊民方式生活，未經允許闖入他人住宅地下室，還起色心朝女子下手，嚴重侵害她身心，嚴重破壞社會秩序，依侵入住宅強制性交罪判他7年6月。

竊盜 女廁 遊民

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