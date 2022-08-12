影／慣竊盯視目標準備下手 警自強活動路過眼尖活逮

警詢後依毒品危害防制條例、竊盜通緝、竊盜等罪嫌移送董男。記者曾伯愷／翻攝 新北市董姓慣竊，周三（10日）傍晚，鬼祟在新莊運動公園外，鬼祟盯視前方伺機行竊。不巧，大批中港派出所便服員警，正在旁拍團體照，員警陳世雄猛然一看，辨識出董男就是追緝慣竊，眾警不動聲色趨前團圍，當場活逮董男，並在其身上搜出吸毒針頭、贓證物，帶回偵辦，警詢後依毒品、竊盜通緝、竊盜等罪移送法辦。

據了解，近來新北市新莊區中美市場前，發生3起車內財竊，案經轄區警調閱監視器畫面，鎖定董姓男子涉嫌，但董男居無定所行蹤無法掌握，遂未能追緝他到案說明。周三（10日）傍晚5時許，董男又出現在新莊體運公園外，只見他雙目緊盯對面中美市場車輛，狀似準備下手竊取車內財物。

正巧，轄區中港派所16名員警，正參加完自強活動，步行返回派出所，經過董男身處附近，大夥吆喝在旁拍起團體照。此時，員警陳世雄猛然一看，辨識出站立一旁的男子，就是所內追緝中的董姓慣竊，立馬向所長張謝佛報告。