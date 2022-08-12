影／蘆洲2車6人車內藏槍毒 因併排違停遭警查獲

新北市蘆洲區6名男子，昨天深夜攜帶槍枝、毒品、西瓜刀，分乘2車併排違停在永平街上。轄區警巡經過發現上前盤查，赫見車內放1把西瓜刀，喝令6人下車受檢，當場查獲1通緝犯、2把槍枝、毒品，一併帶回偵辦，警詢後依槍砲、毒品、社會秩序維護法及交通過失傷害通緝，移送送辦。

據證，昨天（11日）晚上11時40分左右，蔡姓男子（32歲）及李姓男子（26歲）各駕駛一輛賓士車，載同陳男（28歲）、林男（37歲）、曲男（23歲）、陳男（28歲），違規併排前後臨停在新北市蘆洲區永平街32巷21弄巷口。

轄區蘆洲警分局三民派出所所長黃俊龍、警員林宏勳、范峻綱等3員巡邏經過，見兩車違停趨前盤查。過程中，警見其中1輛車上放有1把西瓜刀，當場喝令2車6人下車受檢。

經警盤查、查搜，不但在前車乘客陳男（28歲）的口袋內，搜扣0.37公克的毒品安非他命外，還在後車腳踏墊查獲1把改造手槍、子彈15顆、鎮暴槍1把、手銬2副，另外查出後車乘客陳男（28歲）因過失傷害被發布通緝，當場壓制6人在地上銬帶回偵辦。