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警署長視察桃機 要航警局嚴格把關國門

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天傍晚17時許，警政署長黃明昭前往桃園機場遠雄航空自由貿易港區快遞倉區，視察航空警察局貨棧安全維護工作。

黃明昭視察貨棧倉儲區崗哨派遣、巡邏路線及X光機辨識工作。航警局表示，這些勤務共投入192名警力，每日出勤254人次，執行到現在查察違規用證、未依規定穿著工作制服、反光背心及違反關務法規或貨棧管理規定650件；查緝非洲豬瘟疫區豬肉及其製品入境等違反動植物傳染病防治條例166件；以及各類毒品走私76件104人490公斤。

黃明昭指示航警局務必嚴格把關、守護國門，並落實貨棧門禁管制工作，避免無證或冒用證件者魚目混珠，矇混入內從事不法行為；也要縝密查驗進口快遞貨物，防止各類毒品或非洲豬瘟肉品進入國內，守護國人同胞身體健康及產業發展。

警政署長黃明昭（左三白衣者）前往桃園機場遠雄航空自由貿易港區快遞倉區，視察航空警察局貨棧安全維護工作。記者廖炳棋/翻攝
警政署長黃明昭（左三白衣者）前往桃園機場遠雄航空自由貿易港區快遞倉區，視察航空警察局貨棧安全維護工作。記者廖炳棋/翻攝
警政署長黃明昭（前中白衣者）前往桃園機場遠雄航空自由貿易港區快遞倉區，視察航空警察局貨棧安全維護工作。記者廖炳棋/翻攝
警政署長黃明昭（前中白衣者）前往桃園機場遠雄航空自由貿易港區快遞倉區，視察航空警察局貨棧安全維護工作。記者廖炳棋/翻攝
警政署長黃明昭（白衣者）前往桃園機場遠雄航空自由貿易港區快遞倉區，視察航空警察局貨棧安全維護工作。記者廖炳棋/翻攝
警政署長黃明昭（白衣者）前往桃園機場遠雄航空自由貿易港區快遞倉區，視察航空警察局貨棧安全維護工作。記者廖炳棋/翻攝

非洲豬瘟 黃明昭

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