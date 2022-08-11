警署長視察桃機 要航警局嚴格把關國門

今天傍晚17時許，警政署長黃明昭前往桃園機場遠雄航空自由貿易港區快遞倉區，視察航空警察局貨棧安全維護工作。

黃明昭視察貨棧倉儲區崗哨派遣、巡邏路線及X光機辨識工作。航警局表示，這些勤務共投入192名警力，每日出勤254人次，執行到現在查察違規用證、未依規定穿著工作制服、反光背心及違反關務法規或貨棧管理規定650件；查緝非洲豬瘟疫區豬肉及其製品入境等違反動植物傳染病防治條例166件；以及各類毒品走私76件104人490公斤。