快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出遊變調 旅途起口角苗栗男槍傷友人丟包花蓮街頭

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

家住苗栗的劉姓男子與3名友人開車到花蓮遊玩，酒後與賴姓友人起口角，竟在車上亮槍，擊中賴男左大腿，事後還獨自駕車逃回苗栗，把受傷的賴男等3名友人丟包花蓮街頭，兩縣警方合組專案小組，在苗栗逮捕劉嫌，全案依殺人未遂等罪嫌送辦，劉男已遭羈押禁見。

花蓮警分局7日凌晨5時接獲醫院通報，有民眾受槍傷就醫。警方調查，24歲賴男與涉嫌開槍的22歲劉姓男子，翁姓、鍾姓男子是朋友，4人相約從苗栗開車到花蓮遊玩，但7日凌晨劉男在車上與其他人起口角，竟亮出一把改造手槍，還走火擊發，打中賴左大腿。

劉姓男子誤傷友人，非但不將賴送醫，還因為擔心東窗事發，暗夜將3人丟包在花蓮市區街頭，自己開車逃回苗栗，賴男等3人事後自行坐計程車就醫，無生命危險。

花蓮警分局、苗栗頭份警分局共組專案小組，7日中午在頭份市一處賓館內查到劉姓嫌犯及涉案槍枝，當時還有劉男兩名友人在場，3人全被逮，其中劉被帶回花蓮，另兩人被苗栗警方以涉嫌藏匿人犯送辦。

警詢時，劉男供稱亮槍只是想警告，沒想到走火，才會誤傷朋友。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇及強制等罪嫌，將劉移送花蓮地檢署偵辦，檢方聲請將劉男羈押禁見獲准。

劉姓男子（右）涉嫌槍傷友人還丟包逃逸，躲藏在苗栗頭份市一處旅館，被警方逮捕。記者王燕華／翻攝
劉姓男子（右）涉嫌槍傷友人還丟包逃逸，躲藏在苗栗頭份市一處旅館，被警方逮捕。記者王燕華／翻攝
賴姓男子遭劉姓友人槍傷，還被丟包花蓮街頭，事後自行坐計程車到醫院就醫。記者王燕華／翻攝
賴姓男子遭劉姓友人槍傷，還被丟包花蓮街頭，事後自行坐計程車到醫院就醫。記者王燕華／翻攝

花蓮 計程車

延伸閱讀

花蓮玉里醫院開辦失智據點 慶豐樂憶學堂提供專業服務

花蓮仁里萬善廟普度 首設毛小孩蓮座備狗糧罐頭等供品

地方5項選舉在即 苗栗調查站宣示查賄選舉

苗栗工藝園區「薪火相傳」 玻璃工藝薪創展開幕

相關新聞

虐殺司機 泰籍凶嫌供有共犯

南投縣白牌車司機張姓男子九日被發現渾身傷陳屍住處，疑遭凌虐洗劫。警方前晚查獲涉案泰國籍男移工力瓦，他稱欠張錢被索討而動手...

出遊變調 旅途起口角苗栗男槍傷友人丟包花蓮街頭

家住苗栗的劉姓男子與3名友人開車到花蓮遊玩，酒後與賴姓友人起口角，竟在車上亮槍，擊中賴男左大腿，事後還獨自駕車逃回苗栗，...

新竹輪胎行大火釀8死 檢今起訴縱火兒請法院判死

新竹市正義輪胎行二兒子陳彥翔6月15日惡意縱火造成8名家庭成員葬身火窟，新竹地檢署偵查終結，檢方痛批，陳彥翔犯罪手法殘酷...

影／不只柬埔寨！高雄4男遭軟禁85大樓 主嫌被警抓了

國人遭誘騙販運至柬埔寨凌虐事件頻傳；高雄也有以張姓男子為首的詐騙集團，以「月入數萬元、輕鬆賺」，吸引求職者上門，將被害人...

獨／鍋爐煮珍珠炸死人 死亡賠償協調3次仍破局

今年4月於新北市樹林八德街內的食品加工廠，工人於廚房煮珍珠時鍋爐竟發生爆炸意外，當場炸死35歲男性員工，日前新北市勞工局...

上千國人柬埔寨遭誘騙！政院籌經費 四大面向防堵救援

近期國人遭誘騙販運至柬埔寨事件頻傳，據統計受騙人數恐超過2000人。行政院本周召開「國人受騙至海外從事犯罪工作涉及人口販...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。