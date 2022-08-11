出遊變調 旅途起口角苗栗男槍傷友人丟包花蓮街頭

家住苗栗的劉姓男子與3名友人開車到花蓮遊玩，酒後與賴姓友人起口角，竟在車上亮槍，擊中賴男左大腿，事後還獨自駕車逃回苗栗，把受傷的賴男等3名友人丟包花蓮街頭，兩縣警方合組專案小組，在苗栗逮捕劉嫌，全案依殺人未遂等罪嫌送辦，劉男已遭羈押禁見。

花蓮警分局7日凌晨5時接獲醫院通報，有民眾受槍傷就醫。警方調查，24歲賴男與涉嫌開槍的22歲劉姓男子，翁姓、鍾姓男子是朋友，4人相約從苗栗開車到花蓮遊玩，但7日凌晨劉男在車上與其他人起口角，竟亮出一把改造手槍，還走火擊發，打中賴左大腿。

劉姓男子誤傷友人，非但不將賴送醫，還因為擔心東窗事發，暗夜將3人丟包在花蓮市區街頭，自己開車逃回苗栗，賴男等3人事後自行坐計程車就醫，無生命危險。

花蓮警分局、苗栗頭份警分局共組專案小組，7日中午在頭份市一處賓館內查到劉姓嫌犯及涉案槍枝，當時還有劉男兩名友人在場，3人全被逮，其中劉被帶回花蓮，另兩人被苗栗警方以涉嫌藏匿人犯送辦。