影／不只柬埔寨！高雄4男遭軟禁85大樓 主嫌被警抓了
國人遭誘騙販運至柬埔寨凌虐事件頻傳；高雄也有以張姓男子為首的詐騙集團，以「月入數萬元、輕鬆賺」，吸引求職者上門，將被害人軟禁在85大樓，扣帳戶或辦新帳戶，苓雅警分局警方循線救出4名，逮7男，並將張提報為治平對象。
高雄市政府警察局為有效全面淨化選前治安，配合警政署於7月1日至18日執行「第2次全國同步掃黑行動專案」，動員刑大隊及各分局優勢警力，針對高市重點幫派組合及近期曾涉案的暴力犯罪組織，以「系統性掃黑」方式強力打擊，並針對幕後首要分子及藉以維生的金流、寄生的不法行業加強掃蕩，力求瓦解暴力犯罪組織。
其中苓雅警分局7月間接獲被害人報案，循線查知以張姓男子（25歲）為首的詐欺集團，以求才廣告「數萬元、輕鬆工作」，吸引求職者上門後，將被害人軟禁在85大樓，扣除被害人帳戶，或押著被害人至銀行辦理新帳戶，供詐欺得手的金額匯款使用，被害人被控制行動約1周至3周，直到帳戶被列為警示帳戶才獲釋。
被害人事後向警方報案，警方展開調查，7月11日至24日，分別在高雄市及台中市逮捕以張男為首的7名男子，警方以組織犯罪，將張男提報為治平對象，張男因涉及妨害自由、詐欺等罪嫌，經高雄地檢署聲押獲准。
此外，刑大偵四隊警方也破獲一起製毒工廠案，逮捕僅有國中學歷的43歲林姓男子等6人，嫌犯收購10萬錠以上感冒成藥，提煉出約3.5公斤安非他命成品。
高雄市刑大今開記者會，公布近期配合警政署肅槍、掃黑、緝毒專案成果，淨化選前治安，共檢肅10名治平目標、逮捕旗下成員47人，合計到案57人，並查獲重利案件28件58人，獲列警政署評核績優單位最優單位。
專案期間，共查獲非制式槍枝6枝、模擬槍2枝、改造槍械場所2處；破獲2件安非他命製毒工廠、共查扣各級毒品約27公斤、大麻植株60餘株、混合式毒品咖啡包4千餘包，查扣不法所得104萬元及犯罪使用車輛5輛，總計查獲各類毒品案394件498人。
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