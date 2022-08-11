籲勿上當赴柬埔寨 徐國勇：「這麼窮能給7萬薪包吃住？」

內政部長徐國勇今接連到南投及嘉縣、市警局慰勤，對於不斷傳出年輕人遭誘騙到柬埔寨，在機場被攔下仍不聽勸，徐國勇說重話，「柬埔寨的國民年所得1500到1600美元，我們3萬多元，這麼窮國家1個月給你6、7萬薪水還包吃包住？有這種工作機會，柬埔寨人早就拿走了」呼籲別受騙。

徐國勇說，看到之前查賄績效很好，來感謝警察同仁並頒加菜金，希望今年查賄制暴可以做更好，包括檢肅槍枝、毒品，尤其打詐方面，國民被騙去柬埔寨，這些不法集團所涉及的質押、買賣人口等不法行為，也會從這裡相關法律規定和警方探討，一定要積極偵辦人口販運集團，不管在柬埔寨哪裡，我國刑法第5、6、7條規定有管轄權，一定要積極偵辦。

由於近期警方在機場宣導時，有人依然執意去柬埔寨，徐國勇說，要向年輕人提醒去思考一件事，柬埔寨國民所得1年才約1500元美金，台灣3萬多元美金，今年底都能超越韓國，是柬國15到20倍，「怎麼可能這個這麼窮的國家，1個月給你6、7萬薪水，還包吃包住？有這種工作機會，柬埔寨人早就拿走了，還輪得到你？你又不會講柬埔寨話，憑什麼可以得到這麼多高薪？你有什麼特長？」這一聽顯然就是詐騙。

徐國勇也說，年輕朋友不要急，台灣還有很多工作機會，只要肯做、不會沒工作，從台灣有很多移工看得出來，可能有一些工作，大家比較不願意做，但辛苦一點是有代價的，世上沒有不勞而獲的，要藉這機會宣導，不要再去相信那一些1個月可以賺6、7萬又包吃包住、工作輕鬆，什麼都不用做的，「絕對沒有這樣的工作，還是家鄉最好」。

媒體詢問誘騙到柬國案件，在國內可能有共犯，徐國勇說，前兩天已經偵辦1件，6名嫌犯被收押，涉詐騙80幾個人到海外去、獲利8千多萬，已請警察機關，注意刑法296、296之1、297條相關規定，不管犯罪地在海外，一樣可以偵辦，相信國內有人口販運集團跟他們掛勾，這部分會積極偵辦。