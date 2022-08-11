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被誘騙至柬埔寨多恐怖？ 受害者：轉賣遭凌虐和性侵
海外國人遭誘騙販運至柬埔寨事件頻傳，根據非官方統計受騙人數恐逾2千人，有女性受害者在立委林俊憲等人陪同下出面分享遭販運至柬埔寨的可怕經歷，她不從就遭受毒打和轉賣，且每次轉賣都遭凌虐和性侵，後續幾經輾轉才獲救回台。
人蛇集團詐騙手法從網路廣告轉向地下招募，導致查緝困難。民進黨立委林俊憲、伍麗華、賴品妤、林昶佐和台南市議員李宗翰今陪受害者召開記者會，呼籲行政院應成立跨部會專責小組，並積極納入民間力量，全力宣導、阻斷、救援和保護，建立完整機制協助受害者。
受害者指出，因曾有前往菲律賓從事類似工作的正向經驗，這次朋友介紹有柬埔寨工作機會，不疑有他就答應前往，不料抵達柬埔寨後發現竟是從事詐騙，每次轉賣都遭凌虐和性侵，後續幾經輾轉才獲救回台，回台後僅受到簡單筆錄，警方並未展開充分調查，甚至缺乏保護機制。
刑事局則澄清，該位受害者返台後至航警局製作筆錄，刑事局已立案調查。
林俊憲說，肯定刑事警察局開始展開機場攔阻的初步成效，不過處理人口販運牽涉到許多部會的權責，在不同階段需要不同單位的協助，恐會讓本已無助的受害者成為人球。雖然目前警政署已經成立內部小組查緝涉案黑社會組織，但對於已受害者的事後保護工作卻非常不足，因此有必要成立跨部會專案小組處理。
英國人口販運研究顧問企業憫研顧問創辦人江玉敏說明，自今年6月起，開始頻繁接收到台灣人被誘騙販運至柬埔寨的求救訊息，受害者年齡落在20歲至30歲間，被販運至柬埔寨、菲律賓、杜拜、緬北、烏干達、肯亞等國，但目前台灣對此類案件處理仍停留在失蹤、詐騙，並未正視為人口販運案件，亦無國際常見的「預防、懲罰、救援、夥伴」完整四大措施，不僅受害者求助無門，他國同樣難以援助。
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