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抓到了！南投移工仲介毆殺案疑嫌落網 不排除有共犯
從事移工仲介張姓男子前天被發現渾身傷陳屍南投住處，雙手、頸部遭電線纏綁，因其財物遭洗劫，警方初判疑遭財殺，唯案發現場缺乏關鍵監視器畫面，緝凶一度陷瓶頸，但經警抽絲剝繭，昨深夜逮獲一外籍人士，目前偵訊中，不排除還有共犯在逃。
警方調查，61歲張姓男子前天上午近九時，被其胞姊發現他倒臥客廳，渾身是傷，手部、頸部遭人綑綁，送醫不治，而其財物遭洗劫；警方研判，生前疑遭痛毆凌虐，檢方相驗，死者頭部、手部均有外傷，指示專案小組全力追查可疑凶嫌。
為追查可疑對象，警方調閱周邊監視器清查，但因張男從事人力仲介，關係複雜，其住家前巷道往來車流不少，周邊監視器不是毀損，就是架設角度不對、未拍到關鍵畫面，緝凶一度陷入瓶頸，經積極調查死者背景及人脈，總算鎖定嫌疑人。
南投警方昨天撒網逮人，總算在昨天深夜11時許逮回1名疑嫌，目前帶回警所偵訊中；初步了解，該名疑嫌是外國人，犯案後逃逸藏匿約38小時，仍被警方找到，至於是否是凶手，警方不願證實，但不排除還有共犯在逃，正深入追查。
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