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北市刑大特勤攔查車牌有異賓士 查獲槍械及武士刀
台北市刑大特勤中隊日前巡邏，在萬華區發現一輛賓士車，懸掛車牌有異狀，因此攔下呂姓男子盤查；警方發現車牌偽造，又在車內發現武士刀及槍械，帶回偵辦；呂男卻推說車輛與友人共用，不知道是誰留下的槍械。
呂姓男子（30歲）平時在工地工作，沒有幫派背景但有毒品前科，警方搜出改造槍械後，依槍砲及偽造特種文書罪嫌送辦，並將繼續追查槍械來源。
特勤警網日前在萬華區巡邏，在台北市昆明街，發現一輛賓士車的車牌相當新穎，與賓士車車型、車身潔淨度有違和感，警方攔停盤查，駕駛車輛的呂嫌神情慌張、眼神閃爍。
警方發現，賓士車懸掛車牌是「壓克力板」製作，不是監理單位核發號牌，涉嫌刑法行使偽造特種文書罪嫌，因此先行開單舉發並將車輛移置保管。
警方又對車輛搜索，在駕駛座下方查獲一把手槍及彈匣，又在後駕駛座查獲一把武士刀，警方將呂嫌帶回市刑大偵辦。
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