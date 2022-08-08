台南男涉砍死73歲伯母 情緒不穩動機待查

台南市善化區胡姓男子今天涉嫌持刀砍死伯母李姓婦人，隨後被員警鳴槍示警的跳彈打傷就逮，檢警初步相驗死者身上多處刀傷，胡男出院接受警訊時情緒不穩，動機仍待調查。

台南市警消上午8時許接獲報案，指稱善化區胡家里一名73歲婦人身上疑似多處刀傷，坐在家中椅子上，警消人員到場時發現婦人心肺功能喪失，送醫急救仍宣告不治，涉嫌犯案的胡男則已逃離現場。

員警隨後在附近地區追查胡男行蹤時，在一處民宅前發現胡男持刀靠近，員警喝令胡男放下武器配合調查無效，先對空鳴槍，再朝地面擊發2槍，其中1發形成跳彈，意外擊中胡男腿部，順勢將胡男制伏送醫。

經檢警初步相驗，發現死者身上至少5處刀傷，分布在左臉、頸部、手背等部位，詳細死因仍待進一步鑑定。

警方初步調查發現，死者是胡男的伯母，49歲胡男今年4月才出獄，目前無業，平日會不定時在死者家中出入，今天案發前鄰居未察覺異樣，不料發生憾事。

胡男在醫院接受外傷治療後被帶回警局接受偵訊，但情緒不穩定，胡言亂語，犯案動機仍待進一步釐清，警方傍晚將胡男移送台南地檢署偵辦。