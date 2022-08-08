台中安居專案抓毒 盧秀燕頒獎肯定治安

台中市警察局執行安居專案居首功 盧秀燕頒獎時暗誇台中治安良好。（photo by 台灣醒報／劉東皋）

最近台中市治安問題遭民進黨議員全力抨擊，市長盧秀燕則因腿傷住院手術治療未多做回應。8日父親節上午，盧秀燕出院後的第一個公開行程，即前往台中市警察局表揚「安居專案」獲獎警員，並表達對警察局長蔡蒼柏的支持，說他是「憨慢講話，卻是最會破案的局長。」

雖然警察局一再舉出數據內容表示台中市的治安表現在六都中名列前茅，但民進黨議員以近期台中市持續發生多起槍擊與街頭暴力命案指責台中是「慶記之都」。盧秀燕前兩周在市議會開議期間正好因腿傷，導致下肢浮腫而入院手術治療，質詢時大多由蔡蒼柏擋下議員砲轟的子彈。

7日出院後，盧秀燕隔日上午9點半即到市警局刑事警察大隊會議室公開頒獎。她表示，頒獎活動在她入院前即有安排，但因臨時住院而延至今天，剛好是父親節，同時祝福所有身為父親的警察同仁88節快樂。此次「安居專案」是台中市警察局主導、配合全國各縣市警方掃毒，查獲全國犯嫌達百餘人。

盧秀燕說，去年台中市在肅槍、掃黑、緝毒、打詐四大專案的全國評比皆第一名，本次「安居專案」是近幾年反毒最大的案件，查扣1至4級毒品8千多公克。

警察局指出，面對毒品網路交易泛濫，網售各種新興包裝的毒品，混合性毒品咖啡包與大麻，刑事警察大隊與霧峰分局在5月接獲線報，運用大數據科技分析鎖定多名嫌犯，包括雲林縣遍佈19個縣市，在7月11及12日收網，共索144處，總計緝獲犯嫌106人，其中藥頭34人，藥腳72人。

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