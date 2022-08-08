台人遭誘赴柬埔寨 北市警受理5案11人
民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳，台北市議員陳建銘今天要求清查、協助有無市民因此而滯留東南亞；台北市警察局長楊源明說，北市已受理5案、11人，其中3人已返國。
台北市議會今天進行警政衛生部門質詢及答覆，無黨籍市議員陳建銘質詢指出，最近媒體報導、網路瘋傳詐騙案越來越囂張，包括高利誘騙民眾赴柬埔寨打工卻淪為人質，詢問北市有無相關報案案件。
楊源明答詢表示，迄今為止，台北市受理案件有5件、11人，且陸續已有3人返國，警方將通知他們到案說明，以進一步了解其在當地是否遭受人身自由限制，或是外傳人口販運狀況。
陳建銘表示，根據警政署依航班資料估算，有2000多名台人被拐賣到柬埔寨，若加上黑數恐達5000人，但官方僅在台獲報141起，並在機場攔阻17人，意即逾9成者被禁錮在當地無法返台。希望市警局進行清查，若有滯留東南亞者是否給與關心和協助。
他還提到，近來網路詐騙興盛，從民國108年的1628件成長至110年的1746件，且受害者趨年輕化、占逾1/3，市警局反詐騙宣導不應墨守成規、僅限鄰里老者，應儘速調整相關方針。
楊源明說，目前警方相當重視網路反詐騙和LINE群組宣導，同時也拍攝微電影和增加傳送網路圖文途徑，並呼籲民眾下載使用Whoscall和「趨勢科技防詐達人」，可以幫忙過濾以圖詐騙網路資訊，將持續加強宣導。
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