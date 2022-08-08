中警委線民交易毒品 毒販拿錢耍詐只留一張衛生紙落跑

台中市大甲警分局在去年間網路巡邏時，發現有毒販欲販售安非他命，委託線人與對方交易，毒販找來何男赴會，雙方在去年底在西屯區某電子遊藝場停車場交易，何要求線人先交付3000元，才指示鐵箱拿毒品，但箱內僅裝一張衛生紙。檢方今依詐欺罪嫌起訴何男。

起訴指出，何姓男子（31歲）有公共危險、毀損、毒品、詐欺等前科，2019年間才假釋出獄，但仍不思悔改，與綽號「缺錢的男女找他」、「努力不懈」、「執夯」等年籍、身分不詳者，基於詐欺犯意，在UT網路聊天室，散布欲販售安非他命的廣告訊息。

大甲警分局在去年12月14日凌晨2時許網路巡邏發現，在線上與「執夯」約好交易毒品後，委由線民出面，與對方交易毒品，雙方在同年月晚間7時許，在西屯區上安路、青海南街的一處電子遊藝場的停車場交易，毒販派出何出面。

何先向線民收了3000元的購毒價金，線民則要求何交付機車鑰匙，避免何詐騙款項，何則交付一串不相干的鑰匙交給線民後，指示毒品已放在一個不鏽鋼鐵箱內，線民打開鐵箱後，發現箱內只有放著一個菸盒，但菸盒內只有一張衛生紙，線民發現遭詐騙後，何已騎機車逃逸無蹤。