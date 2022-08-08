影／今年最大場緝毒行動 中警跨18縣市掃毒抓106人

台中市警局今天在市刑大駐地舉辦「安居專案」記者會，也是市長盧秀燕腳傷初癒的首站，盧也指出此次的查緝行動，屬於今年最大場的緝毒，橫跨18縣市，動員多地檢警機關配合，全案一共查緝到106名涉案人，查緝到毒咖啡、大麻等贓證物，市價超過2300萬元，也讓流竄全台各縣市的毒品與毒犯一口氣被檢警查緝到案。

霧峰警分局偵查隊長張漢章說，此案是分局同仁在今年5月間網路巡邏時，發現一個網路平台有販售大麻資訊， 經報請台中地檢署檢察官洪佳業指揮後，向藥頭購買一樣品，經鑑驗後確認是大麻，立案偵辦，過程發現，經營該不法平台的歹徒，嚴格審核欲加入者的身分，躲避查緝，該平台還以消費金額區分權限，以超商店對店方式，交易毒品，後續經大數據分析、通訊監察等偵辦手段後，鎖定遍布全台的藥頭、藥腳，後續串連各地檢警機關，在全台18縣市（雲林縣、離島除外）執行搜索。

檢警在今年7月11、12日動員全國487名警力搜索，搜索地點有144處，其中台中有西屯、北屯等共24處，逮回106名涉案人，包括藥頭34人、藥腳72人，查扣大麻毒品91包、毒品咖啡包603包、大麻植株81株、大麻種子16顆、大麻磨碎器、電子式數位定時器、強力探照燈、培養土、真空密封機、封膜機、電子磅秤、各式夾鏈袋、大麻專刊、乾燥劑、加熱器、吸食器等證物，初估市價超過2300萬元。

其中，楊姓毒犯為躲避警方查緝，突發奇想將大麻藏在茶葉包裝裡，藉此讓警方混淆以為是一般茶葉，但因外觀有差異終究躲不過警察法眼。

警方也在另名謝姓男子家中搜索時，查獲大量大麻植株及栽種工具，謝自學栽種大麻技術，從國外購買種子來自產自銷營運，但還來不及銷售即遭警方查獲。

台中市刑大表示，此次查獲毒咖啡包就驚見偽裝「防疫茶包」、「BNT」、「葉黃素」、「各式潮牌名牌」等，其中毒葉黃素上標註「We care」，甚至還有「含笑半步顛」，可見毒犯包裝手法多元。