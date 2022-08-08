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北市警鐵腕掃黑 查獲竹聯幫仁堂涉7案

中央社／ 台北8日電

為淨化選前治安，北市警方7、8月配合執行全國掃黑專案並自推打黑行動，後者共查獲竹聯幫仁堂旭人會涉嫌犯罪組織案等7件，包括治平目標7人、共犯45人，有效遏止幫派氣焰。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，為全面淨化選前治安，掃蕩黑道幫派、查緝非法槍械及各類毒品，並防止賄選、暴力介入選舉，市警局自7月11日至8月1日配合警政署執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」和「安居緝毒專案」。

同時，也自行規劃「打擊黑道幫派專案行動」，以剷除不法分子，展現警方維護治安決心。

市刑大指出，專案期間共計22天，查獲不法槍械9件、13枝，各類毒品案計204件、283人，栽種大麻1件、毒品分裝場3件，其中屬幫派涉毒計15人，並起獲各級毒品8.7公斤、毒品即溶包上千包，查扣不法利得新台幣334萬餘元。

「打擊黑道幫派專案行動」部分，則查獲竹聯幫仁堂旭人會涉嫌犯罪組織案等7件，其中治平目標7人、共犯45人，起獲槍枝10支、棍棒、各類毒品及行動電話等，並查扣不法利得車輛6部、現金210萬餘元。

除此之外，警方更擴大追查，緝獲天道盟幫派分子涉犯恐嚇、組織犯罪條例等案，有效遏止幫派氣焰，成效斐然。

市警局重申，年底選舉將屆，打擊不法無假期，對於危害社會治安的各類犯罪將持續嚴正執法、絕不寬貸，以穩定選前治安環境。

幫派 毒品 黑道

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