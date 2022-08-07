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刑事局公布詐騙高風險賣場 博客來、迪卡儂、誠品上榜

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

刑事局今公布今年第二季受理「解除分期付款」高風險賣場，包含博客來網路書店、迪卡儂、誠品網路書店等。警方指出，歹徒先竊取電商的消費者個資，再陸續假冒客服、金融機構人員，詐騙消費者，前五名民眾通報的高風險賣場均已宣導反詐騙，呼籲民眾慎防詐騙。

刑事警察局統計，今年第二季受理解除分期付款案件，高風險賣場前五名排名為博客來網路書店2725件、迪卡儂477件、誠品網路書店252件、遠傳friDay購物162件，及蝦皮購物119件。

詐騙集團使用的話術為「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM、購買遊戲點數或使用網路銀行、App來解除設定」

警方分析詐騙手法，歹徒首先「駭入」電商或電商委託系統商資料庫，取得消費者個資，包含姓名、電話、消費資料及付款方式；緊接著「偽冒電商業者」客服人員，撥打客服電話給民眾，要求民眾提供消費時的信用卡、金融卡上的金融機構電話號碼。

最後詐騙歹徒再「偽冒該金融機構」致電民眾，謊稱協助民眾解除分期付款錯誤設定，要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款。

刑事局指出，每周發函通知被害件數較多的疑似個資外洩電商，彙整案件情資，交由專責單位追查嫌犯，並附上業者防詐欺自評表、官方網頁加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間，發送詐騙提醒簡訊，要求業者強化資安防護。

警方指出，公布的疑似個資外洩電商，均依照警方建議實施相關反詐騙宣導，警方也將與電商資安訪談，提供相關技術支援，並要求業者加強保護消費者個資。

警方呼籲，如接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等號碼時，請務必提高警覺，慎防竄改來電之詐騙電話，電話中如聽到關鍵字「重複扣款」、「升級VIP」及「解除分期付款設定」等關鍵字，請立即掛斷，並將相關資訊通報165反詐騙諮詢專線。

刑事局公布今年第二季詐騙高風險賣場。圖／刑事局提供
刑事局公布今年第二季詐騙高風險賣場。圖／刑事局提供

電商 個資 博客來 誠品 詐騙

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