影／家中傳出燃燒臭味 毒蟲分裝K他命被查獲

台北市一名蔡姓男子在住家中分裝毒品，屋內飄出的濃厚K他命味，引起鄰居懷疑而報警，轄區警方信義分局員警到場，蔡男還手持K他命吸食器前來應門，當場人贓俱獲，被依毒品危害防制條例送辦。

據了解，蔡男無業，今年4月開始，入住台北市信義區某社區民宅至今，他平時低調，深居簡出。

日前蔡男在屋內進行毒品分裝作業，因屋內飄散出濃厚K他命燃燒臭味，周遭住戶聞到異味懷疑有人吸毒，向警方檢舉。

信義分局吳興街派出所員警獲報到場時，蔡男還手持K他命吸食器應門，當場被員警逮個正著。警方另起獲K他命19包、殘渣吸管、夾鏈分裝袋及墊子磅秤等證物。警詢後依毒品危害防制條例送辦。