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「猜猜我是誰」超級老哏 台中今年仍有55人共被騙千萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局推動「警銀聯阻防詐」，與銀行機關合作，第一時間阻止被害人到銀行匯款，根據市刑大統計，「猜猜我是誰」雖已是詐騙老哏，也宣導多年，但今年迄今仍有55人被騙走1175萬元，提醒市民面對類似騙術，要先多方查證，不要急著上當。

台中市刑大經濟組統計，從今年1月迄今的「猜猜我是誰」的詐騙案有55件，財損金額達1175萬，而所謂「猜猜我是誰」的詐騙哏，早已是詐騙集團行之多年的「老哏」，歹徒通常是假裝民眾的親戚借款，或是假裝成民眾的子女，在電話那頭哭喊，要求父母幫忙匯款脫困等，多年來已被各地警局、警政署不斷提醒，但仍有民眾中計。

台中市刑大表示，光是7月即有2件「猜猜我是誰」的詐騙案件，其中王姓市民是接獲歹徒致電，佯稱王的兒子在他們手上，王急著到銀行要換款30萬元救子。另一件則是李姓市民接獲歹徒佯稱，兒子涉入毒品案需要支付贖金，李也是要到銀行匯款50萬元，但都因行員機警，及時阻止。

台中市刑大表示，經過市警局與金融機構強化聯繫，今年第二季已阻詐137件，金額為6884萬7090元，較去年同季阻詐52件，金額為2410萬9892元，增加85件、4473萬7198元，攔阻成功金融機構行員，警察局將提報市政府治安會報接受市長公開表揚。

台中市警局說，臨櫃提、匯款詐騙手法主要有「假投資」、「假交友」、「猜猜我是誰」、「假公務機關」，民眾應提高警覺，如接獲疑似詐騙電話、語音或手機簡訊，應立即報警或撥打165反詐騙專線，切勿輕易提供個人資料或依他人指示提匯款或轉帳，以保障自身財產安全。

台中市警局統計今年以來有55件猜猜我是誰詐騙案，財損金額破千萬。本報資料照片
台中市警局統計今年以來有55件猜猜我是誰詐騙案，財損金額破千萬。本報資料照片

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