快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒犯遭撤銷假釋反控觀護人濫權草率 法官一理由駁回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣劉姓男子涉毒品等案遭判刑，2019年獲假釋，去年初假釋遭撤銷，劉認定是新觀護人「濫權草率」，假釋才遭到撤銷，提起行政訴訟，台中高等行政法院認定，劉有多次未依規報到、吸毒情事，撤銷假釋有據，駁回劉訴請，全案確定。

判決指出，劉姓男子涉犯搶奪、毒品、竊盜罪遭法院判刑2年5月確定，刑期從2015年4月起算，後來又涉毒品、搶奪遭判3年10月，刑期從2017年6月起算，不過劉在2019年6月間，獲准假釋，假釋期從2019年6月28日至2021年4月2日止，不過劉在假釋期間，被認定違規情節重大，在去年3月29日撤銷假釋。

劉男不服先向法務部提出復審遭駁，劉隨後向苗栗地院提起行政訴訟遭駁後，再向台中高等行政法院提起行政訴訟，聲請撤銷原處分（撤銷假釋）。

劉男辯稱，在去年1月18日未依期報到的原因是母親生病，都有向林姓觀護人告知說明，後來經林指定在同年月25日報到即可，後來也依規定向林報到，沒有違反三次未依規定報到的情形，不過後來更換王姓觀護人後，尚未與王報到見面，假釋就遭到撤銷。

劉男說，還沒更換觀護人前，都正常依規定報到，但在更換新觀護人後，遭新觀護人撤銷假釋，可見新觀護人有「濫權草率、擅斷失衡」，難以接受，提出上訴。

法官認為，劉男在2020年2月、4月、去年1月有三次未向苗栗地檢署報到、接受採尿狀況，而且2020年12月21日經採尿後回推，有在96小時內施用安非他命的狀況，遭檢方聲請觀察勒戒。

法官指出，有事實認定劉在保護管束期間，多次未能確實遵行命令辦理報到、接受尿液採驗等事項，且有再犯施用第二級毒品等情事，顯未能保持善良品行，不具改悔向上的決心，因此依法撤銷假釋有據，駁回劉男訴請，全案確定。

苗栗縣劉姓男子遭撤銷假釋，指控觀護人濫權，上訴台中高等行政法院，法官審理後駁回，全案確定。圖／本報資料照
苗栗縣劉姓男子遭撤銷假釋，指控觀護人濫權，上訴台中高等行政法院，法官審理後駁回，全案確定。圖／本報資料照

延伸閱讀

影／畫面曝光！高雄毒品通緝犯撞警車 警開5槍制伏

高雄2男深夜駕車闖紅燈拒捕 警連開5槍制伏

毒蟲闖紅燈遭攔 面對警察緊張到「抖」出毒品吸食器

安以軒老公被捕半年正式遭起訴 洗黑錢恐面臨20年刑期

相關新聞

南投槍殺4死倖存者賴敏男醒了 警因1關鍵難偵訊

明天就是父親節，今傳出南投康建生技4死槍擊案，唯一倖存的負責人賴敏男已拔管可自主呼吸，且可點頭簡單互動，但仍無法開口說話...

刑事局公布詐騙高風險賣場 博客來、迪卡儂、誠品上榜

刑事局今公布今年第二季受理「解除分期付款」高風險賣場，包含博客來網路書店、迪卡儂、誠品網路書店等。警方指出，歹徒先竊取電...

影／家中傳出燃燒臭味 毒蟲分裝K他命被查獲

台北市一名蔡姓男子在住家中分裝毒品，屋內飄出的濃厚K他命味，引起鄰居懷疑兒報警，轄區警方信義分局員警到場，蔡男還手持K他...

「猜猜我是誰」超級老哏 台中今年仍有55人共被騙千萬

台中市警局推動「警銀聯阻防詐」，與銀行機關合作，第一時間阻止被害人到銀行匯款，根據市刑大統計，「猜猜我是誰」雖已是詐騙老...

毒犯遭撤銷假釋反控觀護人濫權草率 法官一理由駁回

苗栗縣劉姓男子涉毒品等案遭判刑，2019年獲假釋，去年初假釋遭撤銷，劉認定是新觀護人「濫權草率」，假釋才遭到撤銷，提起行...

影／畫面曝光！高雄毒品通緝犯撞警車 警開5槍制伏

高雄市林園警分局員警昨深夜見伍姓男子駕駛的轎車闖紅燈欲攔檢，伍竟衝撞警車後逃逸，因不慎撞路邊轎車再撞牆，伍及車上陳男下車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。