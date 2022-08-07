毒犯遭撤銷假釋反控觀護人濫權草率 法官一理由駁回

苗栗縣劉姓男子涉毒品等案遭判刑，2019年獲假釋，去年初假釋遭撤銷，劉認定是新觀護人「濫權草率」，假釋才遭到撤銷，提起行政訴訟，台中高等行政法院認定，劉有多次未依規報到、吸毒情事，撤銷假釋有據，駁回劉訴請，全案確定。

判決指出，劉姓男子涉犯搶奪、毒品、竊盜罪遭法院判刑2年5月確定，刑期從2015年4月起算，後來又涉毒品、搶奪遭判3年10月，刑期從2017年6月起算，不過劉在2019年6月間，獲准假釋，假釋期從2019年6月28日至2021年4月2日止，不過劉在假釋期間，被認定違規情節重大，在去年3月29日撤銷假釋。

劉男不服先向法務部提出復審遭駁，劉隨後向苗栗地院提起行政訴訟遭駁後，再向台中高等行政法院提起行政訴訟，聲請撤銷原處分（撤銷假釋）。

劉男辯稱，在去年1月18日未依期報到的原因是母親生病，都有向林姓觀護人告知說明，後來經林指定在同年月25日報到即可，後來也依規定向林報到，沒有違反三次未依規定報到的情形，不過後來更換王姓觀護人後，尚未與王報到見面，假釋就遭到撤銷。

劉男說，還沒更換觀護人前，都正常依規定報到，但在更換新觀護人後，遭新觀護人撤銷假釋，可見新觀護人有「濫權草率、擅斷失衡」，難以接受，提出上訴。

法官認為，劉男在2020年2月、4月、去年1月有三次未向苗栗地檢署報到、接受採尿狀況，而且2020年12月21日經採尿後回推，有在96小時內施用安非他命的狀況，遭檢方聲請觀察勒戒。