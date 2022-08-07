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影／畫面曝光！高雄毒品通緝犯撞警車 警開5槍制伏
高雄市林園警分局員警昨深夜見伍姓男子駕駛的轎車闖紅燈欲攔檢，伍竟衝撞警車後逃逸，因不慎撞路邊轎車再撞牆，伍及車上陳男下車拒捕，和警方發生扭打，1警對空開5槍，順利壓制2男，開槍逮人的驚險畫面曝光，令人捏一把冷汗！
林園警分局大寮分駐所員警於昨天深夜11時許執行巡邏勤務，行經大寮區光明路和市道188路口時發現一輛轎車闖紅燈，於是趨前示意攔檢；未料轎車駕駛竟衝撞巡邏車後加速逃逸，員警見狀立即展開追捕，並通報線上警網實施攔截圍捕。
逃逸的轎車駕駛因車速過快，在大寮區慈隆街與秀隆街口先撞上路邊車輛，又衝撞民宅圍牆才停下，警網從後尾追而至，車上2男下車反抗拒捕，和警方發生扭打，一名警員趁機掏警槍對空開5槍示警，控制現場後，警方將2男順利壓制逮捕。
警方開槍逮人的驚險畫面今也曝光，只見嫌犯下車打算逃逸，警方衝上前抓人，嫌犯和警方發生扭打，一警掏槍朝空中高舉後，對空連續開5槍警告嫌犯，暗夜「砰！砰！砰！」的槍聲大作，最後警方順利壓制嫌犯，並喝斥嫌犯趴下。
警方調查，駕車的伍姓男子（42歲）於6月19日被檢方發布毒品通緝，另一名陳姓男子（41歲）則為轄區列管的毒品人口，警方在車上發現2小包共重4.14公克的安非他命毒品，訊後依違反毒品危害管制條例、妨害公務等罪嫌移送法辦。
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