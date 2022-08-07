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高雄2男深夜駕車闖紅燈拒捕 警連開5槍制伏

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市林園警分局大寮分駐所員警昨深夜執行巡邏勤務，在光明路發現一輛轎車闖紅燈，趨前示意攔檢，未料轎車竟衝撞巡邏車後加速逃逸，不慎撞路邊轎車再撞牆，2男下車拒捕，警方對空開5槍示警壓制2男，查出1人是保外就醫通緝犯，並查獲2小包毒品

林園警分局大寮分駐所員警昨天深夜11時許執行巡邏勤務，行經大寮區光明路和市道188路口時發現一輛轎車闖紅燈，於是趨前示意攔檢；未料轎車駕駛竟衝撞巡邏車後加速逃逸，員警見狀展開追捕，並通報線上警網實施攔截圍捕。

逃逸的轎車駕駛因車速過快，在大寮區慈隆街與秀隆街口撞上路邊車輛，又衝撞民宅圍牆停下，警網從後尾追而至，車上2男下車反抗拒捕，一名警員掏警槍對空開5槍示警，控制現場後，警方將2男壓制逮捕。

警方調查，駕車的伍姓男子（42歲）是毒品通緝保外就醫的嫌犯，另一名陳姓男子（41歲）則為轄區列管的毒品人口，警方在車上發現2小包4.14公克的安非他命毒品，訊後依違反毒品危害管制條例、妨害公務等罪嫌移送法辦。

高雄市林園警分局警方開5槍，壓制逮捕闖紅燈又衝撞警車的2名嫌犯。記者石秀華／翻攝
高雄市林園警分局警方開5槍，壓制逮捕闖紅燈又衝撞警車的2名嫌犯。記者石秀華／翻攝

毒品 保外就醫 通緝

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