高雄2男深夜駕車闖紅燈拒捕 警連開5槍制伏

高雄市林園警分局大寮分駐所員警昨深夜執行巡邏勤務，在光明路發現一輛轎車闖紅燈，趨前示意攔檢，未料轎車竟衝撞巡邏車後加速逃逸，不慎撞路邊轎車再撞牆，2男下車拒捕，警方對空開5槍示警壓制2男，查出1人是保外就醫的通緝犯，並查獲2小包毒品。

林園警分局大寮分駐所員警昨天深夜11時許執行巡邏勤務，行經大寮區光明路和市道188路口時發現一輛轎車闖紅燈，於是趨前示意攔檢；未料轎車駕駛竟衝撞巡邏車後加速逃逸，員警見狀展開追捕，並通報線上警網實施攔截圍捕。

逃逸的轎車駕駛因車速過快，在大寮區慈隆街與秀隆街口撞上路邊車輛，又衝撞民宅圍牆停下，警網從後尾追而至，車上2男下車反抗拒捕，一名警員掏警槍對空開5槍示警，控制現場後，警方將2男壓制逮捕。