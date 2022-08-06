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KTV開趴酒駕又攜毒 紅燈違規右轉1車4人露餡

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓女子今天凌晨2時酒後駕車搭載3名友人，經台南市中山與民族路口紅燈違規右轉，為警方攔下，發現林女等人酒氣十足，林女酒測高達0.99毫克外，後方乘客坐位有手提袋內有大量毒品，經清點計有毒咖啡包113包、安非他命8包，4人分別依公共危險及毒品危害防制條例罪嫌送辦。

台南市警二分局調查，25歲林女、25歲王男、26歲楊男、23歲廖女等4人深夜前往KTV飲酒狂歡後，由林女酒後駕車準備載送朋友返家，因紅燈違規右轉，為中正派出所警員楊淯鈞、黃宇澤攔下。

警方發現林女等4人酒味十足，林女酒測值高達0.99毫克，已涉犯公共危險罪，同車王、楊及廖女等3名乘客也因未禁止友人酒後駕車行為，同樣被員警依道路交通管理處罰條例第35條第8項開罰。

同時，員警在盤檢過程，赫然在轎車後方乘客座上發現1手提紙袋內竟放有二、三級毒品咖啡包113包、重533.75公克，及安非他命8包、重16.91公克等毒品，經林女等4人帶返所內調查。經

毒品、尿液檢驗，認林女及王男涉嫌持有及吸食毒品外，同車楊男、廖女尿液檢驗呈現第三級毒品陽性反應，1車4人分別依涉嫌毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

員警在盤檢過程，赫然在轎車後方乘客座上發現1手提紙袋內竟放有二、三級毒品咖啡包及安非他命等毒品。記者邵心杰／翻攝
員警在盤檢過程，赫然在轎車後方乘客座上發現1手提紙袋內竟放有二、三級毒品咖啡包及安非他命等毒品。記者邵心杰／翻攝
林姓女子今天凌晨酒後駕車搭載3名友人，經台南市中山與民族路口紅燈違規右轉為警方攔下，發現林女等人酒氣十足。記者邵心杰／翻攝
林姓女子今天凌晨酒後駕車搭載3名友人，經台南市中山與民族路口紅燈違規右轉為警方攔下，發現林女等人酒氣十足。記者邵心杰／翻攝
員警清點後，在手提紙袋查獲二、三級毒品咖啡包113包、重533.75公克，及安非他命8包、重16.91公克等毒品。記者邵心杰／翻攝
員警清點後，在手提紙袋查獲二、三級毒品咖啡包113包、重533.75公克，及安非他命8包、重16.91公克等毒品。記者邵心杰／翻攝

毒品

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