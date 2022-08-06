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影／台南茶行遭車撞、砸 警查獲2車7嫌送辦
台南市鹽水區南門路茶行4日遭人開車衝撞，持棍棒毀損店面、路旁車輛及毆打傷人；警方今天宣布逮捕黃姓犯嫌等7人，全案調查後依妨害秩序、恐嚇、傷害、毀損罪移請台南地檢署偵辦。
警方表示，本案起因黃嫌等7人於8月4日半夜在新營區某釣蝦場吃消夜，結束後駕車返回鹽水途中，遇到機車嗆聲尋釁，發生糾紛；事後行經鹽水區某茶行發現該機車停在門口，黃嫌即聚眾砸毀停放於該茶行外機車，駕車衝撞鐵門，並持棍棒毀損店內物品及毆人成傷。案經專案小組鎖定犯嫌駕駛車輛，循線追緝於5日兵分多路將7嫌查緝到案，並查扣球棒3隻、電纜線1條及手機2支等證物。
新營警方與刑警大隊共組專案小組，根據車牌查獲的7人來自新營、嘉義縣周遭鄉鎮；茶行老闆當時無奈向警方說，近日未與人結怨也無財務糾紛，不解為何會遭砸。
新營警分局長斯儀仙表示，為防止暴力衝突事件發生及維護民眾安全，除在接獲報案後立即啟動快打部隊馳赴現場，防止事件擴大，對於違法脫序以及挑戰公權力行為，將嚴正執法查辦到底，絕不寬貸。
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