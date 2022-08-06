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比你狠！毒蟲駕車甩尾逃逸 警撞破道路分隔柱逆向逮人
桃園街頭昨晚上演警匪追逐，23歲的王姓男子因為身懷毒品，昨天開車違停桃園區民光東路時遇警盤查，竟突然加速逃逸，飛車即駛3公里外加甩尾大迴轉，未料警方更狠，直接撞破道路中線分隔柱逮人，最後不敵警網包圍，今天被依毒品、公共危險和妨害公務等罪移送法辦。
警方指出，青溪派出所員警發現違停第一時間只是想勸導，但就在準備上前時，王男疑似心虛，突然高速駛離。員警見他形跡可疑，隨即通報警網並驅車追捕。
王男從民光東路逃到成功路三段，沿途任意變換車道蛇行，還闖紅燈及逆向行駛，最後在成功路三段、公園路口甩尾大迴轉，企圖甩掉警方，卻未料警方直接衝破道路中線的塑膠分隔柱，逆向將他的車擋下。
事發當時，王男車輛被逼到路邊，但他仍不死心，企圖鑽車縫逃跑，隨著第2輛、第3輛警車趕至，在警方層層包圍下，只能束手就擒，最後因身上被搜出毒品彩虹菸，加上危險駕駛，所以被依毒品等罪移送。
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