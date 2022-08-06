比你狠！毒蟲駕車甩尾逃逸 警撞破道路分隔柱逆向逮人

桃園街頭昨晚上演警匪追逐，23歲的王姓男子因為身懷毒品，昨天開車違停桃園區民光東路時遇警盤查，竟突然加速逃逸，飛車即駛3公里外加甩尾大迴轉，未料警方更狠，直接撞破道路中線分隔柱逮人，最後不敵警網包圍，今天被依毒品、公共危險和妨害公務等罪移送法辦。

警方指出，青溪派出所員警發現違停第一時間只是想勸導，但就在準備上前時，王男疑似心虛，突然高速駛離。員警見他形跡可疑，隨即通報警網並驅車追捕。

王男從民光東路逃到成功路三段，沿途任意變換車道蛇行，還闖紅燈及逆向行駛，最後在成功路三段、公園路口甩尾大迴轉，企圖甩掉警方，卻未料警方直接衝破道路中線的塑膠分隔柱，逆向將他的車擋下。