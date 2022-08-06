快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

變裝、超商叫車製造斷點 北市少年隊逮狡猾詐團

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市少年隊日前偵破王姓男子等七人組成的詐騙集團，王嫌利用青少年擔任詐欺車手，以「假檢警」、「解除分期付款」等手法詐騙，被害人約23人，不法詐騙金額超過250萬元。

警方指出，王嫌等人犯案時相當狡猾謹慎，嫌犯看外國影集自學逃避警方查緝方式，企圖以變裝、繞路及變換交通工具方式，製造斷點影響警方偵辦。包括中途變裝、買換隱形眼鏡、超商等候叫車等。

不過警方持續追查，對嫌犯變裝前後的照片、逃離路線以及搭乘交通工具都已掌握，順利查獲詐騙集團。警方逮捕7人，清查人頭帳戶超過10人，被害人高達23人，遍及全台各縣市。

詐騙集團先以貸款、家庭代工及兼職名義，騙取求職民眾金融卡等帳戶資料後，再以知名網路購物平台購物名義，聲稱民眾因操作錯誤，導致設定分期重複扣款，誘騙前往ATM操作匯款，詐騙金額總計超過新台幣250萬。警方依詐欺、洗錢等罪嫌，移送士林地檢署、新北地檢署及士林地方法院少年法庭偵辦。

台北市少年隊查獲詐騙集團，逮捕七人。記者廖炳棋/翻攝
台北市少年隊查獲詐騙集團，逮捕七人。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 詐欺 洗錢

延伸閱讀

北市老危機 逾半行政區屋齡40年以上比例近5成

北市13日開兒童疫苗接種站 12區都可打

北市酒駕累犯照「猜猜我是誰」？議員批：太稚嫩

影／一個月十萬輕鬆到泰國工作 警急攔6人恍若夢醒

相關新聞

KTV開趴酒駕又攜毒 紅燈違規右轉1車4人露餡

林姓女子今天凌晨2時酒後駕車搭載3名友人，經台南市中山與民族路口紅燈違規右轉，為警方攔下，發現林女等人酒氣十足，林女酒測...

影／台南茶行遭車撞、砸 警查獲2車7嫌送辦

台南市鹽水區南門路茶行4日遭人開車衝撞，持棍棒毀損店面、路旁車輛及毆打傷人；警方今天宣布逮捕黃姓犯嫌等7人，全案調查後依...

比你狠！毒蟲駕車甩尾逃逸 警撞破道路分隔柱逆向逮人

桃園街頭昨晚上演警匪追逐，23歲的王姓男子因為身懷毒品，昨天開車違停桃園區民光東路時遇警盤查，竟突然加速逃逸，飛車即駛3...

遇諾富特群聚感染被隔離 房客象徵性求償1元結果出爐

華航諾富特飯店去年4月爆發群聚感染，一對陳姓夫婦曾經下榻被政府要求隔離，2人認為是飯店業者管理疏失導致，興訟象徵性求償1...

66國萬名執法人員競賽 警消運動會台灣奪44金28銀24銅

「2022年第19屆世界警察消防運動會」，台灣獲得44金28銀24銅佳績！

變裝、超商叫車製造斷點 北市少年隊逮狡猾詐團

台北市少年隊日前偵破王姓男子等七人組成的詐騙集團，王嫌利用青少年擔任詐欺車手，以「假檢警」、「解除分期付款」等手法詐騙，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。