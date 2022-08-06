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變裝、超商叫車製造斷點 北市少年隊逮狡猾詐團
台北市少年隊日前偵破王姓男子等七人組成的詐騙集團，王嫌利用青少年擔任詐欺車手，以「假檢警」、「解除分期付款」等手法詐騙，被害人約23人，不法詐騙金額超過250萬元。
警方指出，王嫌等人犯案時相當狡猾謹慎，嫌犯看外國影集自學逃避警方查緝方式，企圖以變裝、繞路及變換交通工具方式，製造斷點影響警方偵辦。包括中途變裝、買換隱形眼鏡、超商等候叫車等。
不過警方持續追查，對嫌犯變裝前後的照片、逃離路線以及搭乘交通工具都已掌握，順利查獲詐騙集團。警方逮捕7人，清查人頭帳戶超過10人，被害人高達23人，遍及全台各縣市。
詐騙集團先以貸款、家庭代工及兼職名義，騙取求職民眾金融卡等帳戶資料後，再以知名網路購物平台購物名義，聲稱民眾因操作錯誤，導致設定分期重複扣款，誘騙前往ATM操作匯款，詐騙金額總計超過新台幣250萬。警方依詐欺、洗錢等罪嫌，移送士林地檢署、新北地檢署及士林地方法院少年法庭偵辦。
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