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毒蟲紛被抓藥頭急理光頭髮躲避查緝 仍遭北市刑大逮捕

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市鍾姓男子（39歲）平時是販毒藥頭，近日警方執行安居專案，他周遭毒圈友人被警方查獲，他擔心自己也被查緝，竟理了光頭「變裝」希望躲避警方查緝，但仍被台北市刑大偵三隊鎖定，日前逮捕到案。

警方指出，偵辦毒品案件溯源時，發現鍾姓藥頭涉嫌販賣毒品，足跡遍布雙北和桃園地區，鍾嫌頻繁更換藏匿處所，行事相當隱密小心。

警方長期跟監蒐證，發現鍾嫌為逃避警方追緝，承租日租套房，數日就更換處所，為混淆警方辨識，理光頭變裝增加追緝難度。

警方調閱監視器畫面，確認鍾嫌行蹤和樣貌，日前持搜索票，查獲毒品海洛因、安非他命、吸食器和電子磅秤等證物，全案依毒品罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

鍾姓藥頭理光頭「變裝」希望躲過警方查緝，但仍被台北市刑大逮捕。記者廖炳棋/翻攝
鍾姓藥頭理光頭「變裝」希望躲過警方查緝，但仍被台北市刑大逮捕。記者廖炳棋/翻攝
鍾姓藥頭理光頭「變裝」希望躲過警方查緝，但仍被台北市刑大逮捕。記者廖炳棋/翻攝
鍾姓藥頭理光頭「變裝」希望躲過警方查緝，但仍被台北市刑大逮捕。記者廖炳棋/翻攝
鍾姓藥頭理光頭「變裝」希望躲過警方查緝，但仍被台北市刑大逮捕。記者廖炳棋/翻攝
鍾姓藥頭理光頭「變裝」希望躲過警方查緝，但仍被台北市刑大逮捕。記者廖炳棋/翻攝

毒品 藥頭

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