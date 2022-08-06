聽新聞
test
0:00 / 0:00
毒蟲紛被抓藥頭急理光頭髮躲避查緝 仍遭北市刑大逮捕
新北市鍾姓男子（39歲）平時是販毒藥頭，近日警方執行安居專案，他周遭毒圈友人被警方查獲，他擔心自己也被查緝，竟理了光頭「變裝」希望躲避警方查緝，但仍被台北市刑大偵三隊鎖定，日前逮捕到案。
警方指出，偵辦毒品案件溯源時，發現鍾姓藥頭涉嫌販賣毒品，足跡遍布雙北和桃園地區，鍾嫌頻繁更換藏匿處所，行事相當隱密小心。
警方長期跟監蒐證，發現鍾嫌為逃避警方追緝，承租日租套房，數日就更換處所，為混淆警方辨識，理光頭變裝增加追緝難度。
警方調閱監視器畫面，確認鍾嫌行蹤和樣貌，日前持搜索票，查獲毒品海洛因、安非他命、吸食器和電子磅秤等證物，全案依毒品罪嫌，移送新北地檢署偵辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言