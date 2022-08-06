通緝犯不回家駕車四處打工躲警 一個轉彎身分曝光

吳姓男子先前涉及毒品、詐欺案，遲未到案遭檢方通緝，仍居無定所躲避查緝，日前因行車違規被員警攔查，通緝身分曝光外，還被查獲持有毒品吸食器，警方詢後依違反毒品危害防制條例將其送辦，並依法解送歸案。

警方表示，因上月士林區中正路發生汽車追撞事故，轄區員警加強事故路段勤務，7月18日下午員警在中正路、文昌路口執勤時，看見一輛貨車違規轉彎，將其攔下盤查，發現40歲吳男分別因涉毒品、詐欺案，遭士林、苗栗地檢署通緝，進一步清查，又在其車內起獲毒品安非他命的吸食器，當場將吳帶回偵詢。

據悉，吳男家住苗栗，自知因案遭通緝，平時不回家，居無定所，開著貨車在北部四處打零工度日，當天卻因交通違規而落網，警詢後已依法送辦、解送歸案。