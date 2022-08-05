男持毒擁槍躲偏鄉養狼犬 聞狗吠聲逃警攻堅、3天後走投無路投案

高雄市一名王姓男子販毒擁槍自重，藏匿旗山老家，還養德國狼犬，躲避警方查緝；少年隊警方循線前往抓人，王聽到狗吠，丟下2把改造槍、252包毒咖啡包及15萬餘元現金逃逸；警方切斷親友接濟管道，3天後王走投無路下投案。

高市警察局少年隊警方日前接獲情資，指39歲的王姓男子涉嫌販毒並擁槍自重，王男生性多疑，由於旗山老家在偏僻鄉間，宅後無路且附近雜草叢生，出入口僅一條小徑，王認為老家有地形優勢，並養德國狼犬，監控上門追查的警方。

少年隊警方和刑事局偵八大隊偵三隊警方共組專案小組，經長期跟蒐，見時機成熟，上個月27日清晨，佛曉出擊，持搜索票前往王男老家查緝，當時王男飼養的狼犬見陌生人、車靠近，不停吠叫，王男驚覺警方上門，伺機往屋後雜草林間逃逸，匆忙間，一度摔傷，仍負傷逃離現場。

警方在王男屋內及車上起出2把改造手槍、子彈39顆，以及毒咖啡包252包、27.2公克安非他命以及擦槍工具等物。