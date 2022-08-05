男一人分飾多角狂詐60人 騙近三百萬遭警逮

高雄市劉姓男子（29歲）在臉書、Line等網路群組，分飾多角密集進行網購詐欺，被害民眾超過60人，詐騙金額290餘萬元。刑事局追查，日前逮人。

刑事局分析165專線詐騙案件，發現有民眾在疫情期間，網路購買快篩試劑遭詐騙，近期又出現航空哩程數假網拍詐騙案件，彙整相關案件發現，犯嫌以臉書帳號「劉圓圓」、「林宗誠」、「李森銀」、「王鈞翔」及Line帳號「waka」、「Tana」、「傑」、「仁」等，從今年4月至6月間密集網購詐欺，追查後鎖定劉姓男子涉有重嫌。

警方發現，劉嫌利用疫情期間快篩試劑需求大增，民眾急於取得貨源，以及疫情趨緩後搭機往返各國需求上升時機，一人分飾多角創設多組帳號，在臉書及貼文、Line群組、背包客棧等社群平臺表示有貨源可提供，民眾受騙匯款後斷絕就聯繫。

劉嫌又利用網路購物代付款、人民幣換匯、貨物抵台需代墊關稅、假交友自稱隔離請託代為超商繳費等多種手法，騙取不知名民眾的銀行帳戶來收取詐欺贓款，導致無辜民眾銀行帳戶遭警示，詐騙標的物包含演唱會門票、樂高積木等熱門商品。