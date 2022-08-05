散布「中國要從台灣撤僑了」假訊息 屏東男依社維法送裁

警政署長黃明昭呼籲民眾不要轉傳假訊息。記者廖炳棋／翻攝 裴洛西訪台後，中國大陸實施軍演；近日常有假訊息出現，其中一條假訊息，是網傳偽造「中國政府決定於8/8前撤離在台灣的中國公民完畢」電視台報導截圖，刑事局調查後，發現是屏東劉姓男子涉案，目前依違反社會秩序維護法第63條，移送屏東地方法院裁處。

警方說，「中國要從台灣撤僑了」假訊息，陸委會昨天發布新聞稿指出為假消息，呼籲國人不要轉傳散布。刑事局昨天查出屏東劉姓男子涉案，通知轄區警方後，發現劉姓男子已在昨天下午1時許，向屏東縣警察局自首，警方偵詢後，依社會秩序維護法送裁。

警政署長今天早上說明假訊息偵辦情況，他說劉姓男子是由一個網路群組轉貼，來源出自一名大陸籍女子，目前警方正繼續追查來源。黃明昭呼籲，民眾收到未經查證的不明訊息，不要轉傳，以免觸法。

【中央社／台北5日電】

警政署長黃明昭今天表示，網傳中共官媒宣布撤離在台陸人為假訊息，查獲轉貼訊息劉姓男子送辦；近期常出現假訊息擾亂民心，民眾若未查證轉傳，警方會依法究辦。

陸委會昨天發布新聞資料指出，4日上午網路社群流傳中共官媒央視宣布，「中共有關部門決定撤離在台的大陸同胞」，經查證為假消息，請民眾不要轉傳，政府將移送有關檢調機關偵辦查處。

警政署今天在刑事局召開記者會，署長黃明昭說，有關網傳中共有關部門要撤離在台的大陸同胞，陸委會已說明為假訊息，警方查出屏東縣39歲劉姓男子涉案。

黃明昭表示，劉姓男子昨天下午已向屏東縣警察局自首，警詢後依違反社會秩序維護法函送屏東地方法院裁罰。劉男是從LINE群組轉貼至網路論壇批踢踢實業坊（PTT），在LINE群組貼文的為中國籍女子，會持續追查、偵辦。

黃明昭指出，近期出現相關假訊息擾亂民心，呼籲民眾不要轉傳假訊息，應進一步查證，若轉傳、發文假訊息，警方絕對嚴辦。

此外，警用行動電腦等警察相關勤務系統昨晚中斷，導致基層員警無法查詢。警政署資訊室主任林建隆今天出席記者會時說，排除駭客網路攻擊，是因資訊室機房網路設備故障，導致無法提供服務，且民眾個資未外洩。

林建隆表示，因警政署資訊室機房網路設備防火牆太舊，導致發生故障，進一步無法正常連線，防火牆連線屬於警政系統匝道口，故障會導致系統無法連線，且後續相關分析紀錄無異常連線，所以排除駭客網路攻擊。