毒蟲闖紅燈遭攔 面對警察緊張到「抖」出毒品吸食器

高雄46歲毛姓男子曾多次持有毒品遭逮，為轄內毒品人口；日前騎車外出，因闖紅燈遭警攔查，當下毛男因心虛又緊張，身體不斷顫抖，不慎將口袋內的毒品吸食器「抖」出來，當場被員警發現，警詢後，將他依毒品危害防制條例函送。

高雄46歲毛姓男日前因闖紅燈遭警攔查，因心虛又緊張，不慎將口袋內的毒品吸食器「抖」出來遭逮。記者陳弘逸／翻攝

仁武分局大社分駐所員警7月31日上午5時許，巡邏行經大社區大新路與民生路口時，發現毛男騎車違規闖紅燈，便上前將人攔停。

因毛男是轄內毒品人口，曾多次持有毒品被逮，因此當下員警一眼認出，便問及為何闖紅燈，是否攜帶違禁物，當下他神情緊張雙手發抖，未料卻將口袋內的玻璃球吸食器及藥鏟抖出來。

員警見狀，立刻將違禁物品查扣，並把人帶回派出所，這時毛男自知難逃法網，才向員警坦承有吸食毒品。

警方將毛男持有的玻璃球吸食器及藥鏟以試劑採驗，發現呈現二級毒品安非他命陽性反應，警詢後，將他依毒品危害防制條例函送。