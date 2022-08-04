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設空殼公司點麻醉藥裝盲 刑事局逮6人詐保集團

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局偵破蔣姓男子及其同夥，涉嫌開設假公司營造收入證明，再以眼睛麻醉藥裝盲，取得醫院證明詐領高額保險金4000萬元案件。

警方指出，曾有詐保前科的蔣姓男子（46歲），2019年時，就曾經詐保裝盲，騙到1200萬元保險金，但他短短一年就因投資失利花完，因此再想詐保。

蔣嫌無法再裝盲詐保，他找來林姓售車業務員（34歲）、水電工程行的黃姓女職員（40歲），先成立水電工程空殼公司，偽造年收入600萬元收入證明，再勾結黃姓保險業務送件，分別投保南山、台新各2000萬元的壽險、意外險。

繳交保金沒多久，林男與黃女就用眼睛麻醉藥點在眼球，短暫看不見後到醫院通過眼盲檢測，再以工作勞累導致眼睛黃斑部病變失明，詐領保險金。

警方指出，除原始保單理賠金額新台幣4000萬元外，若理賠成立，依據保單契約，未來保險公司每年還要給付450萬元完全失能扶助金一輩子，粗估理賠金恐達數億元，

保險公司發現異狀，向刑事局報案，警方展開調查，跟監時發現本該眼盲的3人，全都好好地走路、購物、滑手機。

警方日前拘提蔣嫌等6人到案，查扣要保文件、保單1批、空殼公司設立文件、金融卡、存摺等贓證物，詢後依加重詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，蔣嫌遭法院裁定羈押禁見。

蔣姓男子設空殼公司，再點麻醉藥裝盲，刑事局逮6人詐保集團。記者廖炳棋/翻攝
蔣姓男子設空殼公司，再點麻醉藥裝盲，刑事局逮6人詐保集團。記者廖炳棋/翻攝

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