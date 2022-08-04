天母租屋處土耕大麻 警破毒窟扣48活植株

陳姓男子涉當毒農夫，去年涉從國外網購私運進口大麻種子，陸續買耕種設備，在台北市士林區天母一帶租屋處，溫室土耕大麻，警方搜索查扣48株大麻活株、大麻葉、大麻花等物。士林地檢署偵結，依製造大麻毒品等罪嫌起訴。

起訴指出，去年9月13日11時許，基隆市刑警大隊持士林地方法院搜索票，在北市士林區天母東路的租屋處，破獲大麻毒溫室，查扣48株大麻活株，大麻葉子1批、大麻花1瓶，大麻種子1包，及鐵架、生長燈、定時器、二氧化碳鋼瓶，加濕、除濕機等。

檢警追查，陳男在去年7月在herbies seeds網站，用約1萬元新台幣訂購大麻種子，從西班牙私運進口來台。全案經送驗大麻毒品，驗餘淨重0.79公克、27.68公克，48株大麻活株，隨機衝樣7株含有大麻成分，又隨機抽樣9顆種子進行發芽試驗，其中4顆具有發芽能力，含毒品大麻成分，種子發芽率44%。

陳男認罪，在租屋處種植大麻約２個月，去年7月15日向「柯子仁」取得大麻種子，自己看youtube影片學土耕大麻，陸續在蝦皮等網路通路購買土耕的器具。設備包含鐵架生長棚、花灑澆水設備，生長燈、加濕除濕機、PH值檢測計、烘豆機、研磨器等物，控制溫室環境，待大麻植株熟成開花，採集葉片、大麻花，加以烘乾，製作大麻毒品。

陳男涉犯毒品危害防制條例製造第二級毒品大麻、持有大麻、意圖栽種而運輸大麻種子、意圖供製造毒品栽種大麻、持有大麻種子、私運管制物品進口罪嫌，全案依私運大麻種子進口罪、製造第二級毒品大麻罪嫌起訴。