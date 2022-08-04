桃園竊盜通緝男躲網咖為家 剛踏出門就遇臨檢被逮

桃園市警方近期結合青春專案，擴大臨檢轄內特殊場所，一名因竊盜遭通緝男子平時住在網咖，昨天不巧在門外遇到員警盤查，雖辯稱自己「沒收到通知」，仍被依法逮捕並解送歸案。

桃園分局員警昨23時許在桃園區力行路一家網咖臨檢時，盤查剛走出網咖的張姓男子（59歲），發現他涉嫌竊盜案件遭桃園地檢署發布通緝；張男辯稱自己平時以網咖為家，沒收到通知，不知道自己被通緝。

據了解，張居無定所，戶籍掛在手足家中，但平時較少聯繫，他也不會回家。員警依法將他逮捕，全案依法解送桃園地檢署歸案。

桃園警分局昨晚規畫執行威力掃蕩擴大臨檢勤務，與市刑大、保大支援警力配合，並結合暑期青春專案，針對轄內青少年常聚集或易生事端場所，如旅賓館、博弈橋牌社、酒店、KTV及網咖等強力臨檢。