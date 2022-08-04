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桃園竊盜通緝男躲網咖為家 剛踏出門就遇臨檢被逮

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市警方近期結合青春專案，擴大臨檢轄內特殊場所，一名因竊盜遭通緝男子平時住在網咖，昨天不巧在門外遇到員警盤查，雖辯稱自己「沒收到通知」，仍被依法逮捕並解送歸案。

桃園分局員警昨23時許在桃園區力行路一家網咖臨檢時，盤查剛走出網咖的張姓男子（59歲），發現他涉嫌竊盜案件遭桃園地檢署發布通緝；張男辯稱自己平時以網咖為家，沒收到通知，不知道自己被通緝。

據了解，張居無定所，戶籍掛在手足家中，但平時較少聯繫，他也不會回家。員警依法將他逮捕，全案依法解送桃園地檢署歸案。

桃園警分局昨晚規畫執行威力掃蕩擴大臨檢勤務，與市刑大、保大支援警力配合，並結合暑期青春專案，針對轄內青少年常聚集或易生事端場所，如旅賓館、博弈橋牌社、酒店、KTV及網咖等強力臨檢。

分局長黃富村表示，警方將持續針對易滋事或暗藏賭博、毒品等違法場所強化掃蕩臨檢工作，絕不容許掛羊頭賣狗肉從事違法行為。

桃園張姓男子因案被通緝，平時住在網咖，昨晚剛走出門就遇到警方上門臨檢盤查，遭依法解送歸案。記者楊湛華／翻攝
桃園張姓男子因案被通緝，平時住在網咖，昨晚剛走出門就遇到警方上門臨檢盤查，遭依法解送歸案。記者楊湛華／翻攝
桃園分局昨執行擴大臨檢勤務。圖／警方提供
桃園分局昨執行擴大臨檢勤務。圖／警方提供

桃園 臨檢 通緝

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