兒媳在家吸安竟拉孫吸二手毒煙 奶奶大義滅親報警抓人

新北市一名具有毒品前科的李姓男子，經常不顧5歲兒子在旁，與陳姓妻子在房內吸食安非他命，導致幼子出現發展遲緩，怒不可遏的李母最後選擇大義滅親報警抓人。台北地檢署4日偵結，依家暴妨害幼童發育及傷害罪起訴李男和陳女。

據了解，李男被捕後，其子不僅頭髮內驗出安非他命成分陽性，甚至疑似因長年跟著父母吸入二手毒煙，經診斷為發展遲緩，呈現發育不良的情形。李男夫婦雖坦承經常在兒子身旁吸食毒品，但辯稱不知道二手毒煙會影響兒子發育。兩人被捕後，警方也通報新北市社會局介入，將男童安置到適當處所。

檢方調查，李男和陳女育有兩子，2021年8月間，李、陳兩人再度在新店家中房間內一同吸食安非他命。多次規勸兒子、媳婦不要再吸毒，好好照顧小孩的李母親忍無可忍，為了救孫決定大義滅親，親自打電話報警抓人。警方到場時，除發現李、陳兩人正在吸毒，果然發現男童也在房內。