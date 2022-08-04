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台人遭誘赴柬埔寨 詐騙集團軍事化管理慘被凌虐

中央社／ 台北4日電

近期常見民眾被誘拐至柬埔寨做詐騙，期間被軟禁等，被害人逃返回台報警，警方發現，柬埔寨詐騙集團金主幾乎為中國人，因採軍事化管理，遭誘騙台灣人慘被凌虐，也引發人口販運疑慮。

內政部日前發布新聞稿表示，近來屢有民眾被高薪誘騙，赴柬埔寨工作後，因不願從事電信詐騙等不法活動，導致遭毆打、拘禁及勒贖違約金等，成立專案處理，並加強與駐外館處合作，避免民眾遭詐騙。

刑事局7月間成功攔阻受高薪誘惑6名被害人前往柬埔寨，6人互為親友，原赴柬埔寨西港從事詐騙，因在機場時，神色略顯不安，警方詢問，才順利攔下。

資深官警說，目前相關案件發生地以柬埔寨西港最多，詐騙集團背後金主幾乎為中國人，因採軍事化管理，成員有未達業績等狀況，就被毆打、軟禁，當地以中國公司居多，宛如中國城，且會掛名科技公司，實為詐騙機房。

官警表示，台灣詐騙集團過去赴境外設機房，因管理階層與前往工作的民眾目標一致，以賺錢為主，較少出現成員遭毆打等引發後續爭議情形。

但台灣詐騙集團考量赴柬埔寨設機房需大筆資金，且仲介一人約可賺新台幣50萬元，皆轉做仲介非法人力，加上柬埔寨西港有許多由中國人設詐騙機房，台灣詐騙集團考量效益轉當仲介，以幫派最具規模，不乏有個體戶。

官警說，台灣人遭誘騙至柬埔寨案，今年初達高峰，可能因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各國邊境解封，加上年後需要工作，導致被害人增多，並引發人口販運疑慮。

依警方偵辦經驗，詐騙集團把旗下專打電話成員稱「豬仔」，因中國人設在柬埔寨西港詐騙機房，採軍事化管理，除設門禁、警衛，若專打詐騙電話成員未達業績或想逃走，會被強勢帶回毆打、凌虐。

遭誘騙至柬埔寨的台灣人，出境前，被要求簽署一份夾雜中文、柬埔寨文合約，台灣仲介謊稱是工作合約且可借貸，簽署後，被害人想離開就要支付高額違約金，若當地警方獲報調查，詐騙集團會以合約供稱是勞資糾紛，規避查察。

官警說，許多赴柬埔寨的台灣人，大部分受高薪誘騙、友人介紹，或失業、欠債的民眾，幾乎為弱勢，因不清楚合約內容，導致事後被軟禁，想離開僅能付違約金、趁隙逃出或聯繫人道救援組織協助。

據統計，目前被困在柬埔寨西港的台灣民眾，約140人，這部分是有求救報案數據，研判黑數可能更多。

警方指出，有持續掌握相關狀況，政府已規劃專案進行調查，並透過各單位橫向聯繫，盼能協助國人。

柬埔寨

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