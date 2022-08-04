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新北男涉放火燒屋 、丟汽油彈襲警 警開3槍制伏

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市汐止區黃姓男子今年5月涉嫌自製汽油彈燒屋，還拿菜刀打算攻擊家人，警方獲報追到頂樓，黃男從1數到10，點汽油彈襲警，甚至不斷持菜刀對峙，最後警方開3槍，才壓制逮捕黃男，黃搶救後無生命危險。士林地檢署偵結，依放火等罪嫌起訴。

43歲黃男和家人相處不睦，去年4月法院核發民事通常保護令，黃男不得對胞兄實施身體不法侵害、騷擾等，應遠裡胞兄住處至少50公尺，為期2年。黃男涉嫌違法保護令，在案發前一天上午到場勘查地形，從車道進入地下室，再搭電梯靠近胞兄家。

起訴指出，今年5月28日深夜11時許，黃男到加油站買汽油，再到附近檳榔攤，把汽油裝到塑膠瓶自製數個汽油彈，隔天上午6時許帶著汽油彈、菜刀、打火機，步行到胞兄家，從車道到地下室，再轉搭電梯上樓埋伏。

黃男見胞兄開門準備外出，從5樓樓梯間衝到4樓，胞兄見狀立刻關門，黃男涉嫌朝大門潑汽油，持打火機點火，燒掉鐵門、紗門，擺放樓梯間的一家人鞋子，胞兄為了滅火雙腳二度燒燙傷。黃男犯案後從4樓沿著樓梯逃上9樓鐵皮加蓋頂樓。

警消獲報伯爵街發生持刀縱火案，汐止社后派出所郭姓、曾姓警員到場，黃男持菜刀與警方對峙，另一手點燃汽油彈，熊熊燃燒，黃男從1數到10後，沒有絲毫猶豫，丟汽油彈襲擊警方，現場起火燃燒。

警員即時閃避、退到樓梯間，要求黃男放下菜刀，一手持短盾一手持槍，不斷命「菜刀放下！」黃男仍激動地持刀對峙，最後警方連開3槍，順利制伏黃男。黃男送醫救治，左肩中1槍、左膝中2槍，意識清楚沒有生命危險，現場查扣菜刀、打火機、裝汽油的小高粱玻璃瓶、金門高粱酒、汽油上衛生紙、黃男衣物及證件。

檢方認定，黃男涉犯公務員依法執行職務時施強暴罪、放火燒燬現供人使用住宅未遂、傷害、毀損、違反保護令等罪嫌，從重依放火燒燬現供人使用住宅未遂嫌起訴。

樓梯間被黃男丟的汽油彈燒的面目全非，幸沒有居民受傷。記者翁至成／翻攝
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警方逮捕襲警且縱火的黃姓男子，他身中3槍倒地。記者翁至成／翻攝
警方逮捕襲警且縱火的黃姓男子，他身中3槍倒地。記者翁至成／翻攝
黃男涉嫌點燃汽油彈，高舉數到10丟向警方。記者翁至成／翻攝
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警方一手持短盾一手持槍，不斷命黃男「菜刀放下！」。記者翁至成／翻攝
警方一手持短盾一手持槍，不斷命黃男「菜刀放下！」。記者翁至成／翻攝
警方查扣菜刀1把及汽油彈1顆；圖右為汽油彈燃毀的地面痕跡。記者翁至成／翻攝
警方查扣菜刀1把及汽油彈1顆；圖右為汽油彈燃毀的地面痕跡。記者翁至成／翻攝

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