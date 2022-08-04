聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／詐欺車手兩天領230萬 汐止警方南下高雄逮2嫌收押1人
二名陳姓車手遭詐騙集團利用，今年4月北上四處提領詐騙款項，兩天共得手230萬元，犯案後旋即躲回南部，汐止警方日前執拘票南下高雄逮捕二人到案。警詢後昨依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方偵訊後一人收押，一人限制住居。
據了解，22歲陳姓男子與26歲陳姓男子二人，為詐騙集團吸收當車手，今年4月24、25日兩天內，二人在新北市汐止區等大台北地區的超商ATM，共提領109次，共得手230萬元。
汐止警方接獲民眾報案，成立專案小組報請士林地檢署報請指揮偵辦，汐止派出所與偵查隊聯手追查多日，查出兩名陳姓男子涉有重嫌，且犯案後就躲回南部住家避風頭。
警方今年6月6日持士林地檢署核發拘票南下高雄市，順利逮捕二名陳姓詐欺車手到案及查獲犯案用手機。兩名陳姓男子落網後供稱，因無正當工作，又缺錢花用，在友人慫恿下加入詐騙集團從事短期獲利車手工作，原以為可以變裝及製造斷點方式可逃避查緝，沒想到仍被警方查獲。
因受害民眾近百人，警方陸通知被害人出面指認後，昨天依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方偵訊後，26歲陳姓男子收押禁見，22歲陳姓男子諭令限制住居。
汐止派出所長林建中指出，警方針對詐欺車手將全面圍堵攔截，全力打擊詐欺犯罪，守護民眾的財產安全，同時提醒家長如發現家中未成年者有怪異行為，應多加關懷了解，避免誤入歧途自毀前途。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言