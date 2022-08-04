台灣治安史最高額7700萬元搶案 最後落網者2審改判18年

黃江正落網時，否認自己是黃江正，直至帶回警分局查證，才確認他就是曾犯下2009年7千多萬搶案2014年在安平發生的擄人勒索案的黃江正。圖／翻拍照

台灣治安史上最高額現鈔7700萬元搶案，最後一名嫌犯黃江正逃亡12年後，去年9月間在台南安平租屋處落網，警方起出3把手槍及28發子彈，一審認他犯結夥攜帶凶器強盜等4罪，應執行21年並科罰金25萬元，不服上訴，二審認非法制式手槍部分符合自首減刑，撤銷改判應執行18年並科罰金15萬元。

檢警調查，這起重大搶案發生於2009年11月23日，地點在台南市健康及西門路口；從事黃金買賣的蔡姓男子，從銀行提款後在自家鐘表店門前，遭3名持槍搶匪搶劫，蔡男姪子的妻子被開槍擊中腿部受傷。

當年台南檢警全力偵辦，陸續收押方東隆、蘇建銘、蔡婕涵、蔣春益、王志成5人，最後一名共犯黃江正逃亡12年，去年9月15日在安平區租屋處被逮。

蔣春益供稱，搶得贓款所得已被涉案6人均分，每人分得約1300萬元。蔣還說，他分的得其中560萬元匯到大陸，其他的錢都已花光。當年同案共犯分別被處14年6月至1年不等徒刑，多已服刑完畢。

「我不是黃江正，你們認錯人了。」台南市刑大、市警四分局和南部犯罪打擊中心幹員警上前逮捕黃男時，他矢口否認。警方帶他回警分局查證，確認他就是曾犯下2009年7千多萬搶案，2014年在安平發生的擄人勒索案的黃江正。

一審合議庭審酌，黃男犯案時時值盛年，不思努力工作，賺取合理酬勞，竟事前與蔡婕涵、方東隆、蔣春益、林秉嶧、王志成等人縝密規畫，分工合作，長期以追蹤蔡男，進而以暴力手段持槍行搶，令蔡男心生畏怖，至今仍不寒而慄，強盜金額高達7700萬元。

另他為討債，與田姓男子等人以暴力手段，將買姓男子強押上車，剝奪其行動自由數小時，使其心裡承受高度不安及恐懼，嚴重破壞社會秩序，惡性重大。惟念他犯後坦承犯行，尚知悔悟，並考量寄藏手槍、子彈數量、期間，在強盜犯罪計畫中所擔任角色與實施手段，朋分犯罪所得多寡，犯案後繼續寄藏槍彈藏匿10多年等一切情狀，分別量處其刑。