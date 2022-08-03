全國每3.6天就有槍擊 議員：網路隨便可買槍枝泛濫

台中市7月底連續發生兩起槍擊案，遭民進黨酸是「慶記之都」，議員陳文政説，全國各處槍擊案頻傳，去年高達100件，相當於每3.6天就有人開槍，依綠營標準不啻「慶記之國」，槍枝販售從「黑市交易」變成「網路交易」，他呼籲應務實、共商解決槍枝泛濫疑慮。

台中市議會今進行專案報告，陳文政質詢時說，他常在FB、Line群組、甚至google廣告上看到槍枝改裝與販售的訊息。

近日警方逮到透過網路交易槍枝的現行犯，槍枝交易線上化、取得更加便利，難怪近年槍擊案頻頻上升。

陳文政指出，日本與我國都沒有開放槍支，比照兩國2021年槍擊案發生數，日本全年只有12件槍擊案，而我國去年就發生100件槍擊案，等同每3.6天就有人開槍，名副其實的「慶記之國」！

他也說，槍枝氾濫是全國問題，大家應該要討論如何解決問題，源頭如何管控、如何杜絕槍枝販售訊息傳遞。而不是見獵心喜，譏諷台中是「慶記之都」。