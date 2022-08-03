快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

影／田僑染毒變賣千萬祖傳地 女友藏毒見警丟馬桶滅證

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市陳姓男子在去年間涉嫌與女友販毒，警方收網抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在去年間涉嫌與女友販毒，警方收網抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝

台中市陳姓男子的家人在神岡擁有千萬土地，但陳染上毒癮後，在2019年至去年間與女友一起從事販毒犯行，以車為家，還冒用母親名義，盜賣母親名下的土地，造成家族不和，台中市刑大獲報後，展開蒐證，查扣海洛因、安非他命等毒品，台中地檢署偵結，依毒品罪起訴。

據查，陳姓男子（38歲）與年齡相仿的游姓女友染上毒癮後，缺錢花用，利用通訊軟體與藥腳聯繫毒品交易，從2019年至2021年間四處販毒，陳還因缺錢買毒，還涉嫌冒用母親名義，將母親名下價值千萬的土地，以低於市價的900餘萬元價格販售，陳也因此行為，遭家人趕出家門。

陳男只好以自己的休旅車為家，並把毒品寄放的游姓女友位於西區的租屋處，台中市刑大偵二隊接獲情資後，展開調查，去年間持搜索票前往抓人，當時游女為了掩護男友犯行，還企圖把毒品丟在廁所馬桶裡沖水，幸好即時被幹員阻止。

經查，現場查獲海洛因7包（重32.88公克）、海洛因13包（重11.46克）、電子磅秤1台、分裝夾鏈袋等贓證物，初估市價約為15萬餘元。

全案經警方依毒品罪移送後，由台中地檢署指揮繼續溯源，全案近日依毒品罪，起訴二人。

台中市陳姓男子在去年間涉嫌與女友販毒，陳以車為家，四處外送毒品，警方收網抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在去年間涉嫌與女友販毒，陳以車為家，四處外送毒品，警方收網抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在去年間涉嫌與女友販毒，警方收網抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在去年間涉嫌與女友販毒，警方收網抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在去年間涉嫌與女友販毒，警方收網抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在去年間涉嫌與女友販毒，警方收網抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝

台中市 販毒

相關新聞

影／台中妙齡女受招待遊柬埔寨 遭施暴簽本票差點回不了家

暑假是年輕學子打工旺季，不過台中市少年隊透過165反詐平台發現，有高中生在網路應徵上「接單打字」或是「包裝香水」的工作，...

逆子勒死老母 伴屍26小時自首

五十四歲于姓男子前天在家徒手勒死七十三歲母親，弒母後若無其事，十五小時後持刀割喉、割腕自殘；昨天上午他醒來發現未死，主動...

勞資談判互嗆 25人亂鬥一死三傷

謝姓男子因勞資糾紛，昨天凌晨率四人和離職耿姓男子等廿人談判，雙方拿刀棍鬥毆，也是離職員工的十七歲凌姓少年混亂中遭揮刀刺中...

機房3個月洗錢20億 警逮12人追共犯

古姓男子涉架設機房，招募人手替越南「九州娛樂城」等博奕網站收取和轉帳賭資，短短三個月經手一兆五一八○億餘越南盾（約台幣十...

影／一個月十萬輕鬆到泰國工作 警及攔6人恍若夢醒

新北市三峽警分局昨天（3日）獲報，有民眾透過臉書社群，以月薪10萬元應徵上去泰國工作，警方直覺應是遭詐騙集團誘騙。昨天（...

設空殼公司點麻醉藥裝盲 刑事局逮6人詐保集團

刑事局偵破蔣姓男子及其同夥，涉嫌開設假公司營造收入證明，再以眼睛麻醉藥裝盲，取得醫院證明詐領高額保險金4000萬元案件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。