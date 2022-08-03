影／田僑染毒變賣千萬祖傳地 女友藏毒見警丟馬桶滅證

台中市陳姓男子的家人在神岡擁有千萬土地，但陳染上毒癮後，在2019年至去年間與女友一起從事販毒犯行，以車為家，還冒用母親名義，盜賣母親名下的土地，造成家族不和，台中市刑大獲報後，展開蒐證，查扣海洛因、安非他命等毒品，台中地檢署偵結，依毒品罪起訴。

據查，陳姓男子（38歲）與年齡相仿的游姓女友染上毒癮後，缺錢花用，利用通訊軟體與藥腳聯繫毒品交易，從2019年至2021年間四處販毒，陳還因缺錢買毒，還涉嫌冒用母親名義，將母親名下價值千萬的土地，以低於市價的900餘萬元價格販售，陳也因此行為，遭家人趕出家門。

陳男只好以自己的休旅車為家，並把毒品寄放的游姓女友位於西區的租屋處，台中市刑大偵二隊接獲情資後，展開調查，去年間持搜索票前往抓人，當時游女為了掩護男友犯行，還企圖把毒品丟在廁所馬桶裡沖水，幸好即時被幹員阻止。

經查，現場查獲海洛因7包（重32.88公克）、海洛因13包（重11.46克）、電子磅秤1台、分裝夾鏈袋等贓證物，初估市價約為15萬餘元。