老翁用筆抵住超商店員搶走2萬 被害人：怕另有刀械才順從
基隆市林姓老翁昨晚疑情緒不穩定，涉嫌拿筆抵住超商店員，搶走2萬元。警方獲報搜捕10多分鐘後，在附近土地公廟發現林男，偵詢後依搶奪罪嫌送辦。檢察官今天複訊，認林男涉犯恐嚇取財罪，因有再犯、逃亡之虞，下午向法院聲請羈押。
據了解，年近70歲林男患有精神疾病，近期與妻子離異，心情鬱悶。他在被捕後，面對警方詢問犯案情節時口氣不佳，甚至說警察是白癡、辦案能力差。林還說，與警察局長很熟，態度高傲，言行與一般涉案者大不相同。
林姓老翁昨晚9點半左右背著背包，進入安樂區國家新城一家超商，似在等候犯案時機。在超商待約20分鐘後，見店內少有客少，拿著筆抵住店員腹部，要求把錢交出來。隨後進入櫃台區，拿取抽屜內的2萬元離去。
店員說，案發當下只感覺被林姓老翁持「武器」抵住，雖然感覺像像是筆，但見他還背著背包，擔心裡面仍有刀械，怕他拿出來攻擊造成傷亡，才沒有抵抗。
店員見林男遠離後報案，告訴員警犯嫌穿著粉紅色上衣等特徵，並說他往國家新城公車總站方向走去。警四分局動用警力在國家新城搜查，不久就在超商附近的土地公廟，看到穿著粉紅上衣的林男老翁，起出犯案工具及2萬元現金。
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