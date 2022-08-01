快訊

王鴻薇向台大檢舉余正煌涉抄襲 校方：確認受理本案

老翁用筆抵住超商店員搶走2萬 被害人：怕另有刀械才順從

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市林姓老翁昨晚疑情緒不穩定，涉嫌拿筆抵住超商店員，搶走2萬元。警方獲報搜捕10多分鐘後，在附近土地公廟發現林男，偵詢後依搶奪罪嫌送辦。檢察官今天複訊，認林男涉犯恐嚇取財罪，因有再犯、逃亡之虞，下午向法院聲請羈押。

據了解，年近70歲林男患有精神疾病，近期與妻子離異，心情鬱悶。他在被捕後，面對警方詢問犯案情節時口氣不佳，甚至說警察是白癡、辦案能力差。林還說，與警察局長很熟，態度高傲，言行與一般涉案者大不相同。

林姓老翁昨晚9點半左右背著背包，進入安樂區國家新城一家超商，似在等候犯案時機。在超商待約20分鐘後，見店內少有客少，拿著筆抵住店員腹部，要求把錢交出來。隨後進入櫃台區，拿取抽屜內的2萬元離去。

店員說，案發當下只感覺被林姓老翁持「武器」抵住，雖然感覺像像是筆，但見他還背著背包，擔心裡面仍有刀械，怕他拿出來攻擊造成傷亡，才沒有抵抗。

店員見林男遠離後報案，告訴員警犯嫌穿著粉紅色上衣等特徵，並說他往國家新城公車總站方向走去。警四分局動用警力在國家新城搜查，不久就在超商附近的土地公廟，看到穿著粉紅上衣的林男老翁，起出犯案工具及2萬元現金。

基隆市林姓老翁涉嫌拿筆抵住超商店員，搶走2萬元後逃逸。檢方認林涉犯恐嚇取財罪，因有再犯、逃亡之虞聲請羈押。記者邱瑞杰／攝影
基隆市林姓老翁涉嫌拿筆抵住超商店員，搶走2萬元後逃逸。檢方認林涉犯恐嚇取財罪，因有再犯、逃亡之虞聲請羈押。記者邱瑞杰／攝影
基隆市林姓老翁涉嫌拿筆抵住超商店員，搶走2萬元後逃逸，不久後在附近土地公廟落網。記者邱瑞杰／攝影
基隆市林姓老翁涉嫌拿筆抵住超商店員，搶走2萬元後逃逸，不久後在附近土地公廟落網。記者邱瑞杰／攝影

超商 警察

延伸閱讀

女歌手借小錢釣大魚 雲林海口8旬老漢上鈎

檢察官瞎了？新北偷竊大盜檢無保請回...他隔天又犯案

妙齡女愛上網路花美男 約會見面竟要交2萬保證金

「啦啦隊女神」黑絲襪短裙狂晃動　上衣撐爆險走光

相關新聞

趙介佑與朋友討債50萬 見女友裸照涉持甩棍輪流圍毆

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，與人組暴力討債集團，遭一違反組織犯罪條例判刑2年確定，已入監服刑。趙介佑與...

老翁用筆抵住超商店員搶走2萬 被害人：怕另有刀械才順從

基隆市林姓老翁昨晚疑情緒不穩定，涉嫌拿筆抵住超商店員，搶走2萬元。警方獲報搜捕10多分鐘後，在附近土地公廟發現林男，偵詢...

影／女慣竊偷取賣場42件衣物 南警以加重竊盜罪嫌法辦

台南市54歲伍姓女子今天凌晨，前往中華西路一家連鎖大賣場，以自帶剪刀剪掉防竊吊牌方式，涉嫌竊取男女衣褲、吊飾、美妝及生鮮...

車內飄出疑似毒品燃燒味 保大攔查抓江南大叔毒果汁包

台北市警察局保安警察大隊7月26日晚上9時許，在大同區重慶北路三段與敦煌路口執行路檢勤務，發現許男車上飄出疑似毒品燃燒氣...

影／疑被騙前往柬埔寨 男遭警攔卻稱「上帝給的機會」

近日常有詐騙集團假借從事「文字客服」、「博弈後台服務」等高薪工作誘騙民眾到柬埔寨，當受害民眾被騙至當地之後便限制其人身自...

雄警破製毒工廠 國中畢的他煉高純度安毒：獄友教的

43歲林姓男子僅國中畢業，自稱向獄友學習製毒技術，上月租下岡山區一間工廠，找來沈姓、余姓學徒「快閃」煉毒，預計成品純化後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。