影／女慣竊偷取賣場42件衣物 南警以加重竊盜罪嫌法辦

台南市54歲伍姓女子今天凌晨，前往中華西路一家連鎖大賣場，以自帶剪刀剪掉防竊吊牌方式，涉嫌竊取男女衣褲、吊飾、美妝及生鮮食品42件商品後藏於背包，未經櫃檯結帳意欲離開，為安管人員攔下報警，警方到場起出贓物，警詢後依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署法辦。

伍是在今天凌晨零點多進入大賣場，並於賣場內停留及四處遊蕩達4個多小時，可疑舉動早為賣場人員所注意監控。直到清 晨 4時20分，她經過櫃檯卻沒有把 藏於背包內物品全數取出結帳。

加上她身形衣物厚重顯有可疑，為安管人員攔下報警。警方到場發現，伍身上穿套行竊得手衣服數件，背包內起獲犯案使用剪刀，已遭剪下吊牌、各式男女衣物38件、還有飾品、餐具、美妝蛋及生鮮鮭魚等共計42件物品，共計竊取價值5萬8千餘元。