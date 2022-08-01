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影／女慣竊偷取賣場42件衣物 南警以加重竊盜罪嫌法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市54歲伍姓女子今天凌晨，前往中華西路一家連鎖大賣場，以自帶剪刀剪掉防竊吊牌方式，涉嫌竊取男女衣褲、吊飾、美妝及生鮮食品42件商品後藏於背包，未經櫃檯結帳意欲離開，為安管人員攔下報警，警方到場起出贓物，警詢後依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署法辦。

伍是在今天凌晨零點多進入大賣場，並於賣場內停留及四處遊蕩達4個多小時，可疑舉動早為賣場人員所注意監控。直到清 晨 4時20分，她經過櫃檯卻沒有把 藏於背包內物品全數取出結帳。

加上她身形衣物厚重顯有可疑，為安管人員攔下報警。警方到場發現，伍身上穿套行竊得手衣服數件，背包內起獲犯案使用剪刀，已遭剪下吊牌、各式男女衣物38件、還有飾品、餐具、美妝蛋及生鮮鮭魚等共計42件物品，共計竊取價值5萬8千餘元。

伍落網後，對於警方詢問，保持緘默，拒絕回答。警詢後，依加重竊盜罪移送南檢偵辦。警方說，恐將面臨6月以上，5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金刑責。

台南市伍姓女子涉嫌偷取大賣場42件衣物，警方依加重竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市伍姓女子涉嫌偷取大賣場42件衣物，警方依加重竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

生鮮 台南 竊盜

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