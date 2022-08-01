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車內飄出疑似毒品燃燒味 保大攔查抓江南大叔毒果汁包
台北市警察局保安警察大隊7月26日晚上9時許，在大同區重慶北路三段與敦煌路口執行路檢勤務，發現許男車上飄出疑似毒品燃燒氣味，攔查後從車上、乘客葉女身上共查獲愷他命5包，及印有江南大叔等圖案的71包毒果汁包，全案依毒品危害防制條例送辦。
保大指出，第二中隊莊小隊長等4人在路檢時發現，許男車輛瀰漫疑似毒品燃燒氣味，攔查後從乘客葉女包包查獲愷他命毒品1包，淨重0.2公克，並從車中的扶手置物架，查獲愷他命4包，總淨重4.21公克，及71包毒果汁包，內容物摻有第二級毒品安非他命、MDMA、第三級毒品卡西酮等，總淨重151.12公克。
這次查獲的毒果汁包外包裝印有江南大叔、招財貓、知名汽車品牌、飲料店及蘋果等LOGO標誌，容易使青少年在暑期同儕聚會、出遊中誤食，對身體造成難以預測的危害，全依違反毒品危害防制條例罪嫌移請轄區大同分局偵辦。
警方指出，暑假期間，許多毒販試圖以各式新型包裝之毒品咖啡、果汁包搶攻年輕人市場，一旦擴散恐將嚴重影響飲用者身心健康。警方呼籲，新興毒品偽裝各式果汁、咖啡包，因含多種藥物混用傷害性高，千萬不要因為一時好奇食用而受害。
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