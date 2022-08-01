趙介佑與朋友討債50萬 見女友裸照涉持甩棍輪流圍毆

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，與人組暴力討債集團，遭一違反組織犯罪條例判刑2年確定，已入監服刑。趙介佑與朋友去年涉嫌為討50萬元賭債，持甩棍、徒手毆打李男，打到全身受傷，致電叫李男長輩拿錢還債，士林地檢署依妨害自由等罪嫌，起訴趙等4人。

起訴指出，22歲陳男和23歲巫男，2021年2月13日下午4時許，在北投承德路7段一家汽車旅館附近的超商，偶遇積欠25歲謝男債務的李姓男子，把人帶上車，巫男涉嫌用鑰匙刮李男額頭，便帶往珠海路朋友家。

陳男聯繫趙介佑和謝男到場，當下巫男、負責開車的洪男先離開。趙、陳、謝等3人為了討債查看李男手機，發現李男手機有謝男女友的裸照，3人輪流徒手、持甩棍圍毆李男，打到全身是傷，剝奪行動自由3、4小時。

當晚7時許，趙打電話給李男的父親朋友劉男，要劉男解決李男欠的50萬元賭債。當晚8時許，拿李男手機在臉書Po文「我對不起北投人，我不該亂拼，亂賭，我天誅地滅」

當日劉男接到電話立即通知李男雙親，先後帶著20萬、27萬元現金到場，交給趙介佑，趙才同意李男雙親、劉男離開。李男後續經送醫急救，受有橫紋肌溶解症、急性腎衰竭、敗血症，頭部、耳朵、手臂、上腹部、腳步有挫傷瘀青，全身縫了11針。

趙坦承犯行，有打人、打電話叫李男長輩解決債務。謝男則辯稱，沒打人，到場後看到李男在約3個約乾煎的借據，李男早就全身是傷，刪除裸照後就離開。陳男供稱，知道李男欠謝男賭債，在路上巧遇後，就帶李男到珠海路，後來又發現手機內有裸照，和謝男徒手毆打李男。巫男坦承拿鑰匙刮李男額頭。