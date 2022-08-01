影／疑被騙前往柬埔寨 男遭警攔卻稱「上帝給的機會」

近日常有詐騙集團假借從事「文字客服」、「博弈後台服務」等高薪工作誘騙民眾到柬埔寨，當受害民眾被騙至當地之後便限制其人身自由強逼詐騙，航警局今天清晨在桃園機場執行關懷提問與攔阻勤務，防止國人遭詐騙出國至柬埔寨遭人口販運時，成功攔下一名旅客，男子自稱前往柬埔寨是「上帝給的機會」，員警無奈地說「遇到我們才是上帝最好的安排」。

航警局刑事大隊與刑事局國際科今天（1日）清晨於桃園機場執行編排關懷提問與攔阻勤務時，在飛往柬埔寨金邊的航班旅客報到櫃台前，發現一名男子看著警方所舉的防詐騙標語，刑警立即上前關心，這才發現此名蘇姓男子是受到一名暱稱「芳芳」的女子遊說，邀請他到柬埔寨的賭場擔任荷官，不但薪資優渥還能分紅抽成。

航警表示，執行宣導勤務時看到辦完登機手續的蘇男神情有異，上前攀談後發現蘇男應該是被詐騙集團以「高薪工作」所誘惑，立即拿出新聞導剪報、影片勸阻蘇男，但蘇男認為同是基督教教友的芳芳一直來電邀約，不但寄來一張單程機票，也約定安排在金邊機場接機。

蘇男向警方表示，芳芳勸他這是「上帝給的機會，要好好把握」，縱使家人和教友不停阻止他隻身前往柬埔寨，但他認為不可以錯過這次機會，所以決定前往柬埔寨工作。航警見苦口婆心仍無法改變蘇男心意，無奈地對他說「是不是上帝給你的機會我不知道，但你辦完登機手續還遇見我，一定是上帝最好安排」，蘇男這才放棄搭機。